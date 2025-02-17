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تثبيت سعر القطايف العادي والعصافيري

17 فبراير 2025
تثبيت سعر القطايف العادي والعصافيري

وطنا اليوم:كشف نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات عمر العواد، الاثنين، عن تثبيت سعر القطايف لهذا العام خلال شهر رمضان.
وبين العواد أن سعر كيلو القطايف للحجم الكبير سيباع بـ 110 قروش للكيلو، فيما سيباع الكيلو من الحجم الصغير “العصافيري” ما بين 120- 130 قرشا.
وتوقع العواد ارتفاع الطلب على مادة القطايف في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك بشكل ملحوظ، لينخفض تدريجيا بعد ذلك.
يشار إلى أن رؤية هلال شهر رمضان في الأردن وفقا للجمعية الفلكية الأردنية “ممكنة” باستخدام التلسكوب والأجهزة البصرية”، يوم الجمعة الموافق 28 شباط. ليكون بذلك يوم السبت 1 آذار المقبل، هو غرة شهر رمضان المبارك


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