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وفود أميركية وروسية إلى الرياض للتحضير لقمة ترامب وبوتين

17 فبراير 2025
وفود أميركية وروسية إلى الرياض للتحضير لقمة ترامب وبوتين

وطنا اليوم:وصل اليوم الاثنين إلى العاصمة السعودية الرياض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز. كما سيصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. ومن المنتظر أن يلتقي المسؤولون الأميركيون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي وقت لاحق من مساء اليوم يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
المحادثات المقررة بين المسؤولين الأميركان والروس تهدف إلى إنهاء حرب موسكو المستمرة منذ ما يقرب من 3 سنوات على أوكرانيا، حيث وجه ترامب كبار المسؤولين ببدء مفاوضات بشأن الحرب التي تعهد مرارا خلال حملته الانتخابية بإنهائها.
وكانت وسائل إعلام أميركية نقلت أن مسؤولين أميركيين وروساً سيجتمعون في السعودية للتحضير لقمة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، في وقت لاحق من هذا الشهر، دون تحديد موعد للقاء المرتقب.
لكن هذه المحادثات قد تشمَلُ الرئيسَ الأوكراني فولودومير زيلينسكي كذلك، بحسب ما قاله الرئيس ترامب. فكلا الطرفين الروسي والأوكراني، كما أكد الرئيس الأميركي، يريدان إنهاء الصراع بسرعة.


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