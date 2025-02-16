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رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي ضمن قائمة أفضل 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط للعام 2025 من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط

منذ 58 ثانية
رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي ضمن قائمة أفضل 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط للعام 2025 من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط

وطنا اليوم:مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأسرة البنك الأردني الكويتي يتقدمون بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سعادة الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي والرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت القابضة ـــ كيبكو، لاختيارها ضمن قائمة أفضل 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط للعام 2025 من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط.
ويعكس هذا الإنجاز القيادي تميزها ودورها البارز في القطاع المالي والاستثماري. فخورون بوجودها على رأس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات تحت قيادتها.


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