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توضيح مهم من طقس العرب: الفيديو قديم

منذ 44 ثانية
توضيح مهم من طقس العرب: الفيديو قديم

وطنا اليوم:قال موقع طقس العرب ، ان الفيديو المتداول للمستشار جمال الموسى حول تساقط الثلوج قديم ويعود لعام 2015 .
وقال الموقع في بيان ان موضوع تساقط الثلوج على معظم ارجاء الأردن نهاية الاسبوع غير دقيق وغير صحيح كما يتم تداوله.
الى ذلك قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، الأحد، إن دائرة الأرصاد تتابع وتراقب تحرك كتلة هوائية قطبية المنشأ تتحرك باتجاه مناطق شرق المتوسط بشكل عام نهاية الأسبوع الحالي، مؤكدا أهمية عدم استباق التوقعات والتريث للتأكد من الحالة الجوية وتوقعات مرافقتها لأي زخات ثلجية.


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