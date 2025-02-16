حسّان يضع حجر أساس لمشروع مصانع حامضي الكبريتيك والفوسفوريك في ⁧‫الشيدية

وطنا اليوم:أجرى رئيس الوزراء جعفر حسّان جولة ميدانية في محافظات الجنوب لعدد من المواقع، إذ اطّلع رئيس الوزراء خلال الجولة التي بدأها من لواء القطرانة على واقع مركز القطرانة للخدمات النهارية الدامجة.

ووضع الرئيس حجر الأساس لمشروع المرحلة الثانية من مصانع حامضي الكبريتيك والفوسفوريك في منطقة ⁧‫الشيدية‬⁩ بكلفة تقدر بقرابة 250 مليون دولار.

وسيوفر مشروع مصانع حامضي الكبريتيك والفوسفوريك العائد لشركة مناجم الفوسفات 300 فرصة عمل مباشرة و500 غير مباشرة.

وأكد على ضرورة أن تنفذ شركة مناجم الفوسفات برامج تدريب وإعادة تدريب لأبناء المنطقة تواكب مراحل إنجاز المشروع.

ووجه حسّان بتزويد مركز القطرانة باختصاصيي علاج طبيعي ونُطُق، وإنشاء حديقة ومرافق تخدم المستفيدين من المركز والمجتمع المحلي.

وتفقد مركز صحي الجفر في محافظة معان، واستمع لملاحظات المراجعين ومطالبهم، ووجه بإجراء صيانة عامة للمركز، ورفده بما يلزم لتعزيز خدماته المقدمة للمواطنين.

ووجه رئيس الوزراء خلال زيارته وزارة السياحة والآثار للعمل على تطوير موقع قلعة القطرانة الأثري، وإقامة مركز للزوّار واستراحة لتفعيل الموقع وإبراز قيمته التاريخية.

كما زار رئيس الوزراء مدرستيّ المحمدية الثانوية المختلطة والمحمدية الثانوية للبنين في معان، ووجّه بتوسعة المدرستين بإنشاء غرف صفية جديدة وإنجازها قبل بدء العام الدراسي المقبل، وتحديث مختبرات الحاسوب، وإنشاء ملاعب وساحات لخدمة الطلبة وتنفيذ صيانة عامة لهما.

كما تفقد رئيس الوزراء خلال زيارته مركز صحي المنشية الأولي في قضاء الأشعري في معان، ووجّه برفد المركز بالكوادر والأجهزة الضرورية وإجراء صيانة عامة له.