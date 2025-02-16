جمعية الاسرة البيضاء تقرر تسليم مفاتيح دار الضيافة للمسنين لوزيرة التنمية

وطنا اليوم:قررت الهيئة الادارية لجمعية الاسرة البيضاء، في اجتماع عقدته صباح اليوم الاحد، تسليم مفاتيح دار الضيافة للمسنين إلى وزيرة التنمية الإجتماعية، باجماع جميع اعضاء الهيئة الادارية.

وقالت الهيئة في رسالة وجهتها لوزيرة التنمية الاجتماعية، إن بعد حادث الحريقِ الذي تسبّبَ به أحدُ نزلاء الدار، ممّن تمّ تحويلُهم من قِبل وزارة التنمية الاجتماعية، وهو الأمرُ الذي ينظرُ فيه حاليًا القضاءُ النزيه العادل والمُختصّ، فقد واجهت الجمعية قرارات وإجراءات تعسفيّة مِن قِبل الوزارة، حيث فُرضَت شروطٌ دُون إتاحة الفرصةِ لسماعِ وجهةِ النظر المُقابلة في تأثير الشروطِ المطلُوبة على كُلف التشغيل.

وأضافت، انه لم يُقبل طلبُ تحديدِ موعدٍ للقاءِ الوزيرة؛ وتوضيح التحدّيات التي تُواجه الدار في ظلّ فرضِ هذه الشروط، إلى جانبِ ما تواجهُه الجمعية من توقّفِ أوجه الدعمِ المختلفة، وارتفاع التكاليفِ التشغيلية إلى مُستوياتٍ غير مسبوقة على مدار 45 عامًا من العمل الاجتماعِيّ التطوعِيّ والإنساني المجانِي، هذا إلى جانبِ اشتراطاتٍ إجرائيةٍ تعجيزية حالت دونَ استمرارِ الجمعية في أداءِ دورها تجاهَ دار المُستّين كما عهدتمُوه.

وتاليا الرسالة:

معالي وزيرة التنمية الاجتماعية المحترمة

تحية طيبة وبعد،

انطلاقًا من التزام جمعية الأسرَّةِ البيضاء برسالتها الإنسانية ودورها الريادي؛ في رعاية السادة كبارِ السِّن عبرَ دار الضيافةِ للمُسنين مُنذ تأسيسها عام 1979، فقد حرصت الهيئةُ الإدارية للجمعية على تقديم أعلى مُستويات الخدمةِ والدعم للمُقيمين، وتوظيفِ الموارد البشرية والمالية لتشغيلِ الدار باستقلالٍ ماليّ وإداريّ وشخصيةٍ اعتباريةٍ مُستقلة، رغمَ التحدّيات التي واجهتها على مدارِ العقودِ الماضية، وذلك وفقًا لتوجيهاتِ وتعليمات السادة وزارة التنمية الاجتماعية مُنذ ذلك الحين.

إلاّ أنه، وبعد حادث الحريقِ الذي تسبّبَ به أحدُ نزلاء الدار، ممّن تمّ تحويلُهم من قِبل السادة وزارة التنمية الاجتماعية، وهو الأمرُ الذي ينظرُ فيه حاليًا القضاءُ النزيه العادل والمُختصّ، فقد واجهت الجمعية قرارات وإجراءات تعسفيّة مِن قِبل الوزارة، حيث فُرضَت شروطٌ دُون إتاحة الفرصةِ لسماعِ وجهةِ النظر المُقابلة في تأثير الشروطِ المطلُوبة على كُلف التشغيل، كما لم يُقبل طلبُنا بتحديدِ موعدٍ للقاءِ معالي وزيرة التنمية الاجتماعية المُوقّرة؛ وتوضيح التحدّيات التي تُواجهنا في ظلّ فرضِ هذه الشروط، إلى جانبِ ما تواجهُه الجمعية من توقّفِ أوجه الدعمِ المختلفة، وارتفاع التكاليفِ التشغيلية إلى مُستوياتٍ غير مسبوقة على مدار 45 عامًا من العمل الاجتماعِيّ التطوعِيّ والإنساني المجانِي، هذا إلى جانبِ اشتراطاتٍ إجرائيةٍ تعجيزية حالت دونَ استمرارِ الجمعية في أداءِ دورها تجاهَ دار المُستّين كما عهدتمُوه.

وبناءً على ذلك، وبعدَ مُداولاتٍ مُستفِيضة، قرّرت الهيئةُ الإدارية في اجتماعِها المُنعقد بتاريخ 16 شباط 2025 تسليمَ دارِ الضيافةِ للمُسنين، بكافّةِ مرافقها وأجهزتها وكوادرها إلى السادة وزارة التنمية الاجتماعيّة؛ لتتولّى إدارتَها وتشغيلَها وفقَ ما تراهُ مُناسبًا، فيما سنُواصل أداءَ دورِنا التطوّعي والإنسانيّ خارجَ أسوارِ الدار، وبِما يُرضي الله وضمائرنا.

وإنّنا، إذ نتّخذُ هذه الخطوة بِحزنٍ عميق، بعد أن صمّت الوزارةُ آذانَها، نطلبُ منكم تحمّلَ مسؤولياتكم الرقابية والإشرافية حيثُ لزِم ذلك، ونسلّمكم مفاتيحَ الدار، راجِين أن تتمكّنوا مِن الاضطلاعِ بهذهِ الأمانة؛ بما يضمَنُ كرامةَ ورعايةَ النُزلاء وفقَ أعلى المعاييرِ الإنسانيّة.

واللهُ وليُّ التوفيق.

واقبلوا فائق التقدير والإحترام،،،

رئيسة جمعية الأسرَّة البيضاء

هيفاء البشير