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الشرع يزور اللاذقية بعد إدلب وحلب للمرة الأولى

منذ 38 ثانية
الشرع يزور اللاذقية بعد إدلب وحلب للمرة الأولى

وطنا اليوم:زار الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد محافظة اللاذقية على الساحل السوري للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، وسط استقبال جماهيري حاشد، وفق مراسل الجزيرة.
وقال مصدر إن الشرع سيجتمع مع وجهاء المدينة الذين يمثلون مختلف الطوائف في اللاذقية لمناقشة المشاكل التي يواجهونها.
ورصدت مقاطع فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصول موكب أحمد الشرع إلى ساحة الشيخ ضاهر وسط المدينة.
وقد تجمع حشود من الناس في ساحة الشيخ ضاهر لاستقبال الشرع، وسط انتشار أمني واسع وإغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة.
أتى ذلك بعد زيارة الشرع أمس السبت لمحافظة إدلب ومخيماتها شمال غرب البلاد، حيث التقى أهل المدينة واجتمع بوجهائها.
وبعد زيارته لإدلب -التي تعد أول محافظة سورية قصدها عقب توليه رئاسة سوريا- توجه الشرع إلى حلب حيث التقى شخصيات من المجتمع المحلي بحضور محافظ المدينة عزام غريب وناقش معهم أوضاع المدينة.
كذلك زار الرئيس السوري أمس مدينة عفرين وريفها والتقى أعيانها ومنهم رئيس مجلس محلية عفرين للمجلس الوطني الكردي.
ويتوقع أن تكون جولة الشرع في إدلب وحلب واللاذقية جزءا من سلسلة زيارات إلى محافظات ومدن أخرى خلال الأيام المقبلة.


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