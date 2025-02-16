طقس العرب: الأجواء مهيأة ‏لمنخفض جوي قوي نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:أكد مدير العمليات الجوية في طقس العرب، أسامة الطريفي، أن حالة الطقس في المملكة تشهد استقرارا مؤقتا بعد العواصف الرعدية التي ضربت بعض المناطق أمس، وأدت إلى هطول زخات من الأمطار وثلوج خفيفة.

وأضاف الطريفي أن الأجواء كانت غير مستقرة خلال ساعات الليل المتأخرة، خاصة بعد الساعة العاشرة مساء، حيث شهدت بعض المناطق عواصف رعدية قوية.

وأوضح الطريفي أن الحالة الجوية المتقلبة التي شهدتها المملكة تؤكد أن الطقس في هذه الفترة من السنة يتسم بالتغير السريع، حيث شهدت بعض المناطق زخات مطرية وبرد، بينما تركزت هذه الحالات بشكل أكبر في المناطق الشرقية والشمالية.

وتابع الطريفي أن هذه التغيرات تأتي مع بداية خمسينية الشتاء، التي تميزها تغيرات ملحوظة في أنماط الطقس.

وأشار الطريفي إلى أن هذا التحسن في الأحوال الجوية يساهم في تحسين الموسم المطري في المملكة، خصوصاً في ظل الاستمرارية الباردة التي تشهدها البلاد منذ بداية الشهر الحالي.

وفيما يتعلق بمنخفض جوي قوي متوقع نهاية الأسبوع، أكد الطريفي أن الأجواء ستكون مهيأة لاستقبال منخفض جوي قطبي في نهاية الأسبوع، مما سيؤدي إلى مزيد من انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار في بعض المناطق.

كما أكد الطريفي أن التحليل الجوي يشير إلى أن هذه التغيرات الجوية قد تكون أكثر تأثيرا على المناطق الشمالية والشرقية، حيث يُتوقع أن تشهد تلك المناطق تأثيرات ملحوظة نتيجة لذلك المنخفض الجوي القطبي.