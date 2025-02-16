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الملك لحفيدته الجديدة: الله يحماك جدو

منذ 55 ثانية
الملك لحفيدته الجديدة: الله يحماك جدو

وطنا اليوم:هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وسعادة السيد جميل ألكساندر ترميوتس بقدوم “أمينة”
وقال جلالته في منشور على صفحته الشخصية عبر منصة “اكس” “أبارك لغاليتي إيمان والعزيز جميل بمولودتهما أمينة. نحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله تعالى أن يحفظها ويجعلها من الصالحين. “. الله يحماك جدو.
واعلن الديوان الملكي الهاشمي بأن صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وسعادة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، قد رزقا الأحد، الواقع في السابع عشر من شهر شعبان سنة 1446 هجرية، الموافق للسادس عشر من شهر شباط سنة 2025 ميلادية، وفي مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في العقبة، بمولودة أسمياها أمينة، جعلها الله قرة عين لوالديها.
والديوان الملكي الهاشمي، إذ يعرب عن أصدق آيات التهاني والتبريكات لسمو الأميرة إيمان، وسعادة السيد جميل ترميوتس، بمولودتهما الكريمة، ويبارك لصاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، حفظهما الله، بحفيدتهما، ليسأل الله عز وجل أن يحفظها، ويكلأها بعين رعايته في كنف والديها والأسرة الهاشمية، برعاية عميد آل البيت.


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