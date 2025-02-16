الملكة رانيا تهنئ الأميرة إيمان بقدوم مولودتها أمينة

وطنا اليوم:شاركت الملكة رانيا العبدالله فرحتها بقدوم حفيدتها الأولى “أمينة”، ابنة الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ثيرميوتس، عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام.

ونشرت الملكة رانيا صورة تجمع الأميرة إيمان وزوجها مع حفيدتهما حديثة الولادة، معلقة عليها بكلمات مؤثرة تعبر عن سعادتها الغامرة بقدوم “أمينة”.

وأعربت عن تمنياتها لها بحياة سعيدة وصحة جيدة، وأن تملأ حياة والديها وجديها بالفرح والبركة.

ولاقت تهنئة الملكة رانيا تفاعلاً واسعاً من متابعيها، الذين هنأوا بدورهم العائلة الهاشمية بقدوم المولودة الجديدة، وتمنوا لها وللأميرة إيمان الصحة والسعادة.