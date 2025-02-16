بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الملكة رانيا تهنئ الأميرة إيمان بقدوم مولودتها أمينة

منذ 54 ثانية
الملكة رانيا تهنئ الأميرة إيمان بقدوم مولودتها أمينة

وطنا اليوم:شاركت الملكة رانيا العبدالله فرحتها بقدوم حفيدتها الأولى “أمينة”، ابنة الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ثيرميوتس، عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام.
ونشرت الملكة رانيا صورة تجمع الأميرة إيمان وزوجها مع حفيدتهما حديثة الولادة، معلقة عليها بكلمات مؤثرة تعبر عن سعادتها الغامرة بقدوم “أمينة”.
وأعربت عن تمنياتها لها بحياة سعيدة وصحة جيدة، وأن تملأ حياة والديها وجديها بالفرح والبركة.
ولاقت تهنئة الملكة رانيا تفاعلاً واسعاً من متابعيها، الذين هنأوا بدورهم العائلة الهاشمية بقدوم المولودة الجديدة، وتمنوا لها وللأميرة إيمان الصحة والسعادة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:59

أفضل مُعلِّم في العالم: طيلة 30 عامًا لم أستخدم العقاب

11:55

وفيات الأحد 16-2-2025

11:48

الأميرة إيمان والسيد جميل ترميوتس يرزقان بأمينة

11:41

اقتبسها من نابليون.. ترامب: من ينقذ بلاده لا ينتهك القانون

11:31

مطالبات بإعفاء رسوم الترانزيت بين الأردن وسورية

11:24

صحيفة إسرائيلية تكشف عن حياة الأسد الجديدة في موسكو

11:19

الاحتلال يرفض إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة لغزة

11:14

بئس ابن العشيرة هو .. زعيم الدوحة الهاشمية يعطي درساً في الدبلوماسية مع “الأحمق المطاع”

10:48

طلبة جامعة البترا يفوزون بجائزة صحافة البيانات الرقمية في مهرجان الشروق بالقاهرة

10:47

ولي العهد يقوم بزيارة عمل للقاهرة يلتقي خلالها السيسى

10:43

من الحصار إلى النزوح..عشرة أيام من القهر في مخيم الفارعة

10:39

انطلاق أعمال منتدى اليمن الدولي في عمّان بحضور دولي

وفيات
وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة اللهحمزة فيصل الجغبير في ذمة اللهتشييع جثمان الملازم معتصم أبو غنيموفيات الجمعة 14-2-2025