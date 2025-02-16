الاحتلال يوسع عملياته بطولكرم ويصعد حملات الاعتقال في الضفة

وطنا اليوم:دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إضافية رفقة آليات الهدم إلى مدينة طولكرم ومخيميها طولكرم ونور شمس، مع تواصل عدوانها على المنطقة لليوم الـ21 على التوالي، كما صعدت قوات الاحتلال من عمليات الاعتقال والمداهمات الليلية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال استيلاءها على عدد من المنازل خاصة القريبة والمحاذية لمخيم طولكرم، وتحويلها لثكنات عسكرية بعد تشريد سكانها.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي أجبر نحو 10 آلاف من سكان مخيمي طولكرم ونور شمس على النزوح.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن حصيلة العدوان المستمر على المدينة ومخيماتها منذ 21 يوما بلغ 11 شهيدا، بينما أصيب عشرات بجروح.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال يفرض حصارا على المنطقة ويقطع الماء والكهرباء عن عدد من الأحياء.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال ما زال يحتجز جثامينهم.

وفي جنين، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن “مقاتليها فجروا عبوات ناسفة بآليات العدو في محور واد السيلة الحارثية”.

اعتقالات واسعة

في الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عددا من القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن بيت لحم وسلفيت وقلقيلية ونابلس وضاحية ذنابة شرق طولكرم، بالإضافة إلى بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غرب جنين ومخيم الجلزون شمال رام الله وبلدتي دورا وصوريف قضاء الخليل وقرية تل غرب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر نائل عبيد في قرية العيساوية بالقدس المحتلة، بعد ساعات من تحرره بصفقة التبادل، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقة الأسير محمود الغليظ الذي أفرج عنه ضمن الدفعة السادسة لتبادل الأسرى أمس السبت من مخيم الجلزون شمال رام الله.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على الطريق الواصل بين قرية حرملة وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين، كما أطلقت قنابل الصوت صوب المركبات.

اعتداءات المستوطنين

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون متطرفون قرية جالود جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين تسللوا من إحدى المستوطنات القريبة للقرية وهاجموا ممتلكات ومنازل الفلسطينيين، كما أحرقوا أحد المنازل.

وأضافت أن قوات من جيش الاحتلال كانت موجودة هناك استخدمت قنابل الصوت والغاز المدمع لقمع الفلسطينيين الذين خرجوا للتصدي لهجوم المستوطنين.

كما هاجم المستوطنون قرية أم صفا، شمال غرب رام الله وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وجنوب الضفة، قالت وكالة وفا إن “مستوطنين أحرقوا خياما وهاجموا مركبات بالحجارة، في برية المنيا، جنوب شرق بيت لحم”.

ونقلت عن رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة قوله إن المستوطنين هاجموا أيضا “بالحجارة مركبات نقل نفايات قرب المكب القريب من المنيا، مما أدى لتضرر مركبة”.

ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 916 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.