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تهنئة وتبريك بمناسبة خطوبة نجل الصديق جعفر ابو حشيش

16 فبراير 2025
تهنئة وتبريك بمناسبة خطوبة نجل الصديق جعفر ابو حشيش

وطنا اليوم – قال تعالى ﷽ «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»..صدق الله العظيم.

يتقدم  الصحفي عطيه النجادا وعائلته وأولاده بأسمى إيات التهنئة والتبريك من الأخ والصديق العزيز جعفر خالد ابو حشيش ( أبو أحمد ) بمناسبة خطوبة نجله عبد الله متمنين له دوام التوفيق وأن يتمم له الله على خير.

بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير.

تهانينا القلبية الحارة وألف ألف مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.


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