إعلام عبري: انطلاق محادثات المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار قريبًا

وطنا اليوم_نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن من المتوقع أن تنطلق محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قريبا، وذلك عقب ضغوط من الولايات المتحدة الأميركية والوسطاء.

وذكرت الهيئة أن ما يسود في إسرائيل أنه لا إمكانية للانتقال للمرحلة الثانية دون تفكيك حكومة بنيامين نتنياهو، كما أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن تتخلى عن سلاحها.

من جانبها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم بدء محادثات بشأن المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومصر.

وأوضحت أن المفاوضات في المرحلة الحالية ستبحث في تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار للإفراج عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، ويتم خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على بدء التفاوض على المرحلة الثانية بعد مرور 16 يوما على سريان المرحلة الأولى، أي في 3 فبراير/شباط الجاري، لكن نتنياهو أجّل إرسال وفده التفاوضي للدوحة بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 4 من الشهر نفسه، وبعث بوفد فني غير مخول بالتفاوض حول المرحلة الثانية من الاتفاق.