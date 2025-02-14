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الأحوال المدنية تفتح أبوابها السبت لإصدار البطاقة الشخصية

منذ ساعة واحدة
الأحوال المدنية تفتح أبوابها السبت لإصدار البطاقة الشخصية

وطنا اليوم:قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب اعتبار يوم غد السبت، دواماً رسمياً لمكاتب قبول وإصدار البطاقة الشخصية كافة.
وقال الطيب، إن الدوام يأتي تمكينا لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) من استصدار بطاقاتهم الشخصية بكل سهولة ويسر، مشيرا إلى أن الدوام سيكون من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية ظهراً.


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