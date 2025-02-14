143 نائبًا أمريكيًا: خطة ترامب بشأن غزة ستضر بمكانة الولايات المتحدة

وطنا اليوم_طالب 143 نائبًا ديمقراطيًا في الكونغرس الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بالتراجع عن تعليقاته وتصريحاته بشأن السيطرة على قطاع غزة وتهجير مليوني ساكن لها.

وقالوا في بيان نقلته وكالة أكسيوس إنهم قلقون من دعوة ترامب لإبعاد قسري ونزوح دائم لمليوني شخص

ويرى الـ 143 نائبًا أنّ ترامب سيضر بالمكانة العالمية للولايات المتحدة في خطته للسيطرة على غزة.

ووفق بيانهم فإنّ خطة ترامب تعرض فرصة العمل مع الشركاء العرب لبناء غزة وحل الدولتين للخطر.

وكان الرئيس الأمريكي أكدّ أنه سيمضي في خطته لتهجير سكان قطاع غزة، وتوطينهم في مناطق في الأردن ومصر ودول أخرى، وتحويل غزة إلى مكان وأراض ومشاريع اقتصادية.