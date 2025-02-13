الكرة في مرمى الدولة !!

وطنا اليوم_كتب د. احمد زياد ابو غنيمة:

توحّد الاردنيون جميعا خلف موقف الدولة الرسمي الذي يقوده جلالة الملك في رفض تُرّهات الرئيس الأمريكي بخصوص تهجير أهالي غزة.

هذا التوحد يتطلب من الدولة الأردنية واجهزتها ومؤسساتها الرسمية تعزيزه وتقويته بما يخدم الوطن ويعزز استقراره وامنه.

استمرار وجود بعض ” التأزيميين ” في اروقة الدولة هو الخطر الذي يهدد وحدة الأردنيين واصطفافهم خلف قيادتنا الهاشمية ومواقفها الصريحة والواضحة في رفض التهجير والتوطين والوطن البديل.

هؤلاء ” التأزيميون”؛ لا يؤمنون باي انفتاح على القوى الفاعلة في المشهد الداخلي الأردني، وممن يوزعون صكوك الوطنية على هذا وذاك استنادا لعقليات مأزومة لا ترى ان من حق الناس أن ينصحوا الدولة في اي شأن سياسي او إعلامي او اقتصادي او اجتماعي، ولا مشكلة عندهم ” بشطب ” التاريخ الوطني لاي اردني لا يوافقهم في سياستهم الإقصائية التي يمارسونها.

الكرة الان في مرمى الدولة الأردنية ومراكز القرار، ان ترد تحية الشعب الأردني في وقوفهم خلف الدولة وجلالة الملك، بأحسن منها، من خلال التفاعل الايجابي والانفتاح على الكل الاردني؛ لان الخطر يتهددنا جميعا قيادة ونظاما وشعبا.

والله من وراء القصد