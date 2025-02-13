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الأردن يدين حادث الدهس الذي وقع في ميونخ الألمانية

منذ 30 ثانية
الأردن يدين حادث الدهس الذي وقع في ميونخ الألمانية

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات حادث الدهس الذي وقع في مدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، مما أسفر عن سقوط عشرات الإصابات.
‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة د. سفيان القضاة، وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب السفير القضاة عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.


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