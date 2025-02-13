هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تنظّم فعالية لاستقبال جلالة الملك

وطنا اليوم:نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات صباح اليوم الخميس فعالية لاستقبال جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظّم، بالتنسيق مع شركات التوصيل العاملة في قطاع البريد، وذلك بالتزامن مع عودة جلالة الملك إلى أرض الوطن قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انطلق موكب لسيارات الشركات العاملة في القطاع من أمام مبنى الهيئة الكائن في دير غبار لتجوب شوارعَ العاصمة عمان رافعةً الأعلام الأردنية وصور جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظّم.

وتأتي هذه الفعاليةُ تأكيداً على وقوف مختلف أطياف الأردن على المستويين الشعبي والرسمي خلف جلالته، وتعبيراً عن وحدة الصفّ الأردني المنسجم مع الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والرافض لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما عبّر عنه جلالته في مختلف المناسبات والمحافل الدولية بقوّة ووضوح وبُعد نظر.

وأكّد رئيس مجلس مفوّضي الهيئة المهندس بسام السرحان أنّ تنظيم هذه الفعاليات يأتي انسجاماً مع الموقف الأردني الموحّد الذي يعبّر عن الولاء المطلق لجلالته، والثقة بمواقفه السياسية المشرّفة التي تُظهر الحكمة والرؤى القيادية الفذّة التي يتمتّع بها، والتي جعلت الأردن يتبوأ مكانةً مرموقةً على المستويين الإقليمي والدوليّ، وجعلت العالم ينظرُ إليه بكلّ تقدير واحترام نتيجة مواقفه المشرّفة، مؤكّداً أنّ الموقف الأردنيّ بقيادة جلالته الرافض لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق واضح ولا لٌبس فيه، وهو ما يدعونا جميعاً إلى الالتفاف خلف قيادتنا الرشيدة، والثقة بما تتمتّع به من حكمة سياسية تتجسّد في مختلف المناسبات.