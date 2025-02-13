الملك للأردنيين: مواقفنا ثابتة وراسخة وسأفعل الأفضل لبلدي دائما وأبدا

وطنا اليوم:شكر جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، الأردنيين بعد توافدهم من مختلف المحافظات إلى عمّان، للمشاركة في الاستقبال الشعبي الحاشد لجلالته وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بعد عودتهما من زيارة العمل في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال عبر حسابه الشخصي “أشكركم أبناء وبنات شعبي الوفي، أستمد طاقتي وقوتي منكم”.

وأضاف جلالته “مواقفنا ثابتة وراسخة، وسأفعل الأفضل لبلدي دائما وأبدا، فمصلحة الأردن فوق كل اعتبار”.

واحتشد المواطنون على طول الطريق من مطار ماركا العسكري وصولا إلى قصر رغدان العامر حاملين صور جلالته ورايات العلم الأردني ولافتات التأييد لمواقف جلالته في رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعبيرا عن دعمهم لهذه المواقف المشرفة.