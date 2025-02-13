المفاوضات نجحت ..السماح بإدخال الكرفانات والمعدات الثقيلة لقطاع غزة فورا

وطنا اليوم:أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تمّ الاتفاق على السماح بإدخال الكرفانات والمعدات الهندسية الثقيلة إلى قطاع غزة فورا.

وأوضح مصدر أن “الوسطاء أجروا مباحثات مكثفة وتم الحصول على تعهد إسرائيلي مبدئيا بتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني بدءا من صباح اليوم” الخميس، فيما أفاد مصدر آخر بأن “حماس أكدت للمسؤولين المصريين التزامها الاتفاق وتنفيذ الدفعة السادسة من تبادل الأسرى في موعدها السبت فور التزام الاحتلال”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول فلسطيني، الخميس، أن “مفاوضات الوسطاء نجحت بضمان التزام الأطراف باتفاق غزة”.

وقالت حركة حماس إنها ستواصل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بما يشمل تبادل السجناء والرهائن ضمن الإطار الزمني المتفق عليه.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس):

نؤكد الاستمرار بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد.

أجرينا مباحثات مع الوسطاء لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى خاصة بعد خروق الاحتلال.

وفدنا عقد اجتماعا بالقاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية وأجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء القطري.

وفدنا عقد اجتماعات وأجرى اتصالات مع مسؤولي ملف المفاوضات في مصر وقطر ومع فرق العمل الفنية للوسطاء.

الاتصالات ركزت على إدخال الخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود واستمرار تدفق الإغاثة.

المباحثات سادتها روح إيجابية، والوسطاء في مصر وقطر أكدوا المتابعة لإزالة العقبات وسد الثغرات.