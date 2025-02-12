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داود أوغلو يقترح ضم غزة إلى تركيا ردًا على خطة ترامب

12 فبراير 2025
داود أوغلو يقترح ضم غزة إلى تركيا ردًا على خطة ترامب

وطنا اليوم:أثار رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، ضجة كبيرة بعد اقتراحه ضم قطاع غزة إلى تركيا كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي، وذلك ردًا على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على غزة وتهجير سكانها إلى دول أخرى.
وخلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه “مسار جديد”، شدد داود أوغلو على أن الجمهورية التركية تمثل الامتداد الشرعي للدولة العثمانية، مؤكدًا أن غزة كانت جزءًا من الدولة العثمانية، ولذلك فإن تركيا يجب أن تتولى مسؤوليتها التاريخية تجاهها.
وقال داود أوغلو: “إن سكان غزة لم يحصلوا على أي جنسية شرعية بعد زوال الدولة العثمانية، والآن الولايات المتحدة تسعى للاستيلاء عليها، فكيف لنا أن نقف متفرجين؟”.

“استفتاء في غزة”.. مقترح صادم يثير التساؤلات
لم يكتفِ داود أوغلو بالموقف النظري، بل اقترح أن يقوم سكان غزة بإجراء استفتاء ليقرروا مستقبلهم، مشددًا على أن الحل الوحيد أمامهم هو الانضمام إلى تركيا كإقليم يتمتع بالحكم الذاتي، إلى أن يتم إعلان الدولة الفلسطينية بشكل رسمي.
وأضاف في كلمته المثيرة للجدل: “إذا كان ترامب يقترح تهجير الفلسطينيين، فليقرر أهل غزة بأنفسهم، ولينضموا إلى تركيا حتى يتم تأسيس دولة فلسطين”.
وتابع قائلاً: “الدولة العثمانية كانت الكيان الشرعي الأخير الذي حكم غزة، وعلى تركيا أن تتدخل لحماية حقوق أهلها”، مشيرًا إلى أن المقترح التركي سيكون بديلًا عادلًا عن خطة ترامب التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.


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