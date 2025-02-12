بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

3 مسارات لاستقبال الملك في عمّان الخميس

12 فبراير 2025
3 مسارات لاستقبال الملك في عمّان الخميس

وطنا اليوم:أعلنت فعاليات شعبية ورسمية، مسارات استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله إلى مطار ماركا عائدًا من الولايات المتحدة الأمريكية غدًا الخميس.
ووفق ما علم فإنّ هناك 3 مسارات لاستقبال الملك قرب المطار، ضمن 3 قواطع أولها، بدءًا من بوابة المطار وصولًا إلى سكة الحديد، وسيكون فيها كل من محافظات الزرقاء وجرش والمفرق ولواء ماركا ووزارة التربية والتعليم، علمًا ان هناك اماكن خاصة لاصطفاف مركبات المواطنين قرب مسلخ عمان.
القاطع الثاني، يمتد من جسر المحطة باتجاه جسر المربط، وستكون فيها الجهات من محافظات إربد والبلقاء، وعجلون ولواء قصبة عمان، ومرتبات الأمن العام وقوات الدرك، علمًا بأنّ اماكن الاصطفاف المخصصة لذلك، في مجمع رغدان.
أما القاطع الثالث الممثل للمسار الثالث فيكون من جسر المربط باتجاه باب بسمان – وسط البلد وستواجد فيها جهات من محافظات معان ومادبا والكرك والعقبة و الطفيلة ولواء وادي السير ولواء القويسمة ولواء الموقر ولواء الجيزة ولواء ناعور ولواء سحاب ومرتبات القوات المسلحة علمًا بأنّ أماكن الاصطفاف في مجمع المهاجرين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:34

مجموعة البنك الأردني الكويتي تحقق نتائج مالية متميزة في نهاية العام 2024

09:29

استجابة لمطالب حماس.. إسرائيل ستدخل الوقود ومساكن مؤقتة لغزة بشكل عاجل

09:19

اشتباكات عنيفة في جنين ونور شمس واعتقالات واسعة بالضفة

09:13

ترامب يتحدث عن لقائه المرتقب مع بوتين في السعودية

05:08

عاجل | بالفيديو احتراق مركبة على ناقلة في سحاب

04:05

الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات الخطيرة في غزة والضفة الغربية

03:04

عاجل… بعد اتصال هاتفي لساعة ونصف بوتين وترامب يتفقان على عقد لقاء

01:22

عاجل – حماس تدعو للتظاهر تأييدا للحق الفلسطيني ورفضا للتهجير

00:05

الملك يدعو لبقاء الفلسطينيين في غزة وترمب يقترح نقلهم إلى مكان آخر

23:16

ترامب يوجه خطابا إلى الأردنيين: الملك عبدالله الثاني أحد القادة العظماء في العالم

23:05

الملك يلتقي في واشنطن رئيس مجموعة البنك الدولي

22:27

الهندي: “الملك خرج منتصرًا ومجدّدًا ثوابت الأردن الراسخة تجاه القضية الفلسطينية”

وفيات
وفيات الأربعاء 12-2-2025وفيات الثلاثاء 11-2-2025وفيات الاثنين 10-2-2025الحاج محمد عبدالله حسن الطراونة (أبو جودت) في ذمة اللهوفيات الأحد 9-2-2025