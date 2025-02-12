3 مسارات لاستقبال الملك في عمّان الخميس

وطنا اليوم:أعلنت فعاليات شعبية ورسمية، مسارات استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله إلى مطار ماركا عائدًا من الولايات المتحدة الأمريكية غدًا الخميس.

ووفق ما علم فإنّ هناك 3 مسارات لاستقبال الملك قرب المطار، ضمن 3 قواطع أولها، بدءًا من بوابة المطار وصولًا إلى سكة الحديد، وسيكون فيها كل من محافظات الزرقاء وجرش والمفرق ولواء ماركا ووزارة التربية والتعليم، علمًا ان هناك اماكن خاصة لاصطفاف مركبات المواطنين قرب مسلخ عمان.

القاطع الثاني، يمتد من جسر المحطة باتجاه جسر المربط، وستكون فيها الجهات من محافظات إربد والبلقاء، وعجلون ولواء قصبة عمان، ومرتبات الأمن العام وقوات الدرك، علمًا بأنّ اماكن الاصطفاف المخصصة لذلك، في مجمع رغدان.

أما القاطع الثالث الممثل للمسار الثالث فيكون من جسر المربط باتجاه باب بسمان – وسط البلد وستواجد فيها جهات من محافظات معان ومادبا والكرك والعقبة و الطفيلة ولواء وادي السير ولواء القويسمة ولواء الموقر ولواء الجيزة ولواء ناعور ولواء سحاب ومرتبات القوات المسلحة علمًا بأنّ أماكن الاصطفاف في مجمع المهاجرين