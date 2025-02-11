سفير مصري: ترجمة خاطئة لحديث الملك عبدالله الثاني

وطنا اليوم_اعتذر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير فوزي العشماوي عن خطأ في الترجمة للتصريحات التي ادلى بها الملك عبد الله الثاني في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال العشماوي ان موقع الجزيرة نسب للملك قوله:” سوف نري كيف يمكن تحقيق ذلك ( نقل الفلسطينيين ) لمصلحة الجميع ” .

وأضاف : تبين ان هذه الترجمة لم تكن دقيقة ، حيث أرسل لي بعض الاصدقاء نصا آخر لما قاله الملك ، حيث قال : ” من الصعب تنفيذ ذلك بصورة ترضي الجميع “.

وتابع العشماوي : ” هذا فارق ضخم ، ولو كان الأخير هو النص الصحيح فإنني أعتذر عن نقل النص المترجم من الجزيرة ويكون ما قاله الملك لا غبار عليه !”.