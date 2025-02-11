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حسان يمنع سفر الوزراء والمسؤولين إلا للاجتماعات الضرورية ودون مرافقين

منذ 15 ثانية
حسان يمنع سفر الوزراء والمسؤولين إلا للاجتماعات الضرورية ودون مرافقين

وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغاً اليوم الثلاثاء، قرر فيه منع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية إلى الخارج، إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية لعمل الوزارة.
وشدد رئيس الوزراء على أن يقتصر السفر على مسؤول واحد (الوزير أو رئيس الهيئة أو مدير الدائرة أو من ينوب عنه)، دون اصطحاب مرافقين، وأن لا تتجاوز مدة الإقامة ليلتين فقط للعمل الرسمي.
وأكد رئيس الوزراء في البلاغ على ضرورة الالتزام بمضمونه والعمل به اعتباراً من اليوم.


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