اكثر من (400) صحفي واعلامي اردني يرفضون التهجير ويساندون الملك – بيان واسماء

وطنا اليوم:أصدر (404) صحفيين وناشرين وإعلاميين ومذيعين أردنيين، الثلاثاء، بيانا أكدوا فيه رفضهم محاولات تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه توطئة لتصفية القضية الفلسطينية، معبّرين عن ثقتهم ودعمهم المطلق للملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الصحفيون في البيان الذي وقّعوا عليه إنه “وفي ظل التطورات الخطيرة التي تواجه الدولة الأردنية المتمثلة بمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني إلى الأردن، توطئة لتصفية القضية الفلسطينية، نعلن نحن الصحفيون الأردنيون أن سيادة الدولة الأردنية أمر مقدس، وغير قابلة للمساومة. وأن الأردن لم ولن يخضع لأي ضغوط وإملاءات خارجية مهما بلغ الثمن والتضحيات”.

وحذّرت الأسرة الصحفية الأردنية من المخطط الصهيوامريكي الخبيث، الذي لا تتوقف حدوده عند تهجير غزة، بل يهدف أيضا إلى تهجير أهلنا في الضفة الغربية، وصولا إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها. مؤكدين ان أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع لن تكون إلا وصفة لتأجيج الصراع وتفجير الشرق الأوسط بأكمله.

وتاليا نصّ البيان وأسماء الموقعين:

بيان من الأسرة الصحفية الأردنية رفضا للتهجير ودعما واسنادا لمواقف الملك عبدالله الثاني

في ظلّ التطورات الخطيرة التي تواجه الدولة الأردنية المتمثلة بمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني إلى الأردن، توطئة لتصفية القضية الفلسطينية، نعلن نحن الصحفيون الأردنيون أن سيادة الدولة الأردنية أمر مقدس، وغير قابلة للمساومة. وأن الأردن لم ولن يخضع لأي ضغوط وإملاءات خارجية مهما بلغ الثمن والتضحيات.

إن الجسم الصحفي الأردني يؤكد ثقته ودعمه المطلق للملك عبدالله الثاني، الذي يقف في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن مواقف الملك الصلبة الرافضة للمخططات التي تستهدف تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، تمثل موقف كل أردني وعربي وانسان حر شريف.

إن محاولات تهجير الشعب الفلسطيني جريمة حرب و جريمة تاريخية نكراء بحق الإنسانية، وتشكل جريمة تهجير قسري، وتطهير عرقي، تخالف القانون والقانون الدولي الإنساني ، وستترك بصماتها السوداء في سجل الدولة الأمريكية التي تدّعي الدفاع عن الديمقراطية. كما أن الانحياز الأعمى لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، والدعم المطلق لجرائمه، يقوضان الاستقرار في المنطقة، ويهددان الأمن والسلم في العالم بأسره، ويفتحان بوابة الصراع بشكل لا يمكن التنبؤ بمآلاته.

إن الأسرة الصحفية الأردنية تحذر من المخطط الصهيوامريكي الخبيث، الذي لا تتوقف حدوده عند تهجير غزة، بل يهدف أيضا إلى تهجير أهلنا في الضفة الغربية، وصولا إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها. مؤكدين ان أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع لن تكون إلا وصفة لتأجيج الصراع وتفجير الشرق الأوسط بأكمله.

إن الأردنيين يصطفون بقوة خلف قيادة الملك عبدالله الثاني ودولتهم ومؤسساتهم الوطنية، ولن يسمحوا بتمرير هذا المخطط الخبيث، وسيتصدوا له بكل الوسائل والامكانات، دفاعًا عن وطنهم وسيادته واستقراره. مؤكدين أن الأردن سيظل صامدًا في وجه كل الضغوط، ورافضًا أي حلول تأتي على حساب سيادته وأمنه القومي .

نستغرب سكوت ومغامرة قادة الولايات المتحدة بأكثر من سبعة عقود من العلاقات المتينة والوطيدة مع المملكة الأردنية الهاشمية التي تُمثل عامود الإرتكاز الأمني في الإقليم مؤكدين ان وقف المساعدات الأمريكية، لن تثني مواقف الاردن الرسمية والشعبية الثابتة، التي لا ترهن قرارها السيادي تحت أي ضغوط لاي جهة كانت.

كما نؤكد أننا لن ندخر جهدًا في إسناد الموقف الرسمي للدولة، وفضح هذه المخططات التأمرية أمام العالم، من خلال العمل مع الزملاء في الإعلام العربي والدولي الحر، لكشف الحقائق والتصدي لمحاولات التضليل الإعلامي التي يسعى الاحتلال إلى فرضها.

عاش الأردن حرًا أبيًا، وعاشت فلسطين حرة عربية

أسماء الموقعين:

الصحفيون

1-ابتسام العطيات

2-ابراهيم الخريشة

3-ابراهيم أبو زينة

4-احمد اشتيوي

5-احمد التميمي

6-احمد العساف

7-احمد العنبوسي

8-احمد توفيق الحراسيس

9-احمد ذيبان

10-احمد عبدالكريم فياض

11-احمد عثمان النسور

12-احمد نصر الخوالدة

13-اخلاص القاضي

14-اشرف الغزاوي

15-امجد العبسي

16-امل التميمي

17-انس الخصاونة

18-ايمن الحنيطي

19-ايمن أبو خديجة

20-ايمن فضيلات

21-ايهاب سلامة

22-ايهاب مجاهد

23-ايهم سماوي

24-إبراهيم القيسي

25-إلهام السليم

26-إياد خليفة

27-أسامة طارق الزعبي

28-أمين المرايات

29-آمال الضامن

30-آمال أبو جنيد

31-باسل زغيلات

32-باسم سكجها

33-بسام الدروع

34-بسام السلمان

35-بلال العقايلة / عضو مجلس نقابة الصحفيين

36-بلال حسن التل

37-توفيق عابد

38-جانتي نور الدين

39-جمال اشتيوي / نائب نقيب الصحفيين الأردنيين

40-جمال البواريد

41-جمال العلوي

42-جمال خليفة

43-جمعة الشوابكة

44-جميل البرماوي / عضو مجلس نقابة الصحفيين

45-جهاد المنسي

46-جهاد أبو بيدر

47-جهاد جاد الله

48-حازم الخالدي

49-حازم الصياحين

50-حازم عكروش

51-حامد العبادي

52-حسن التميمي

53-حسن الحسيني

54-حسن الشوبكي / مدير مكتب شبكة الجزيرة في الأردن

55-حسين دعسة

56-حسين كريشان

57-حلا أبو تايه

58-حمزة العكايلة

59-حمزة حيمور

60-خالد خطار

61-خالد فريحات

62-ختام الشوبكي

63-خليل الصالحي

64-خليل القريوتي

65-خليل المزرعاوي

66-خليل النظامي

67-د. احمد سمير الحياري

68-د. إبراهيم الخصاونة

69-د. بشار قبلان

70-د. حسام العتوم

71-د. رعد العتوم

72-د. زياد الشخانبة

73-د. زياد الطهراوي

74-د. زياد تيسير نصيرات

75-د. سالم صالح الدعجة

76-د. طاهر محمود الكلالدة

77-د. عامر الصمادي

78-د. عبدالمهدي القطامين

79-د. عزام العنانزة

80-د. علي منعم القضاة

81-د. عواطف الحجايا

82-د. ماجد الخضري

83-د. محمد عبدالرحمن المعايطة

84-د. محمد كامل القرعان

85-د. ناصر الخراشقة

86-د. نضال عواد الشديفات

87-دانا الزيادات

88-راشد الرواشدة

89-راكان قدحات

90-رامي سليمان العطيات

91-رامي عمر العواودة

92-رانيا تادرس

93-رائف الشياب

94-رأفت مرعي

95-ربى الرياحي

96-رجا طلب

97-رحاب الشيخ

98-رزان المجالي

99-رسمي الخزاعلة

100-رشاد أبو داوود

101-رشدي القرالة

102-رشيد العايد

103-رمزي الغزوي

104-رنا حداد

105-زايد الدخيل

106-زياد البطاينة

107-زياد المومني

108-زيد الغرايبة

109-سامي محاسنة

110-سحر القاسم

111-سعد حتر

112-سلامة العكور

113-سليمان البرماوي

114-سميحة الحسن

115-سمير جاد الله

116-سناء الشوبكي

117-سهم الربابعة

118-سهير جرادات

119-سيف الدين الصوالحة

120-شادي النسور

121-شبلي الشطرات

122-صالح الخوالدة

123-صالح فريحات

124-صفاء الخصاونة

125-صهيب التل

126-ضرغام العزة

127-ضياء الدلقموني

128-طارق الديلواني

129-طارق المعايطة

130-طارق المومني

131-طايل الغرير

132-عامر الداغستاني

133-عامر القرالة

134-عبدالحميد بني يونس

135-عبدالرحمن أبو حاكمة

136-عبدالرحيم السعايدة

137-عبدالسلام الطراونة

138-عبدالقادر البياضي

139-عبدالقادر الفاعوري

140-عبدالله الحديدي

141-عبدالله الربيحات

142-عبدالله الرعود

143-عبدالله القاق

144-عبدالمجيد أبو خالد

145-عبير ضمرة

146-عثمان الخوالدة

147-عدنان أبو علي

148-عدنان خريسات

149-عدنان مصطفى نايفة

150-عدنان نصار

151-عريب الرنتاوي

152-عرين مشاعلة

153-عصام مبيضين

154-علاء الدين البني

155-علي الخالدي

156-عماد النشاش

157-عمر الدهامشة

158-عمر الصمادي

159-عمر عبندة

160-عمر عربيات

161-عمر محارمة

162-عهود محسن

163-عوني فريج

164-عيد أبو قديري

165-عيسى الشبول

166-غازي القظام السرحان

167-غالب العلاوين

168-فارس الحباشنة

169-فارس القرعاوي

170-فايز الأجراشي

171-فايز الشاقلدي

172-فراس قطيفان

173-فريال البلبيسي

174-فلحة بريزات

175-فيصل بصبوص

176-قاسم الخطيب

177-كايد المجالي

178-كريمان الكيالي

179-كمال زكارنة

180-كوثر صوالحة

181-لقمان إسكندر

182-لؤي رياض المجالي

183-لينا عربيات

184-ليندا معايعة

185-ماجد الأمير

186-ماجد توبة

187-ماجد كمال

188-ماجدة المعايطة

189-ماهر الشريدة

190-مأمون بيضون

191-مجيد عصفور

192-محمد الزيود

193-محمد الشبول

194-محمد العابدي

195-محمد العويمر

196-محمد الفقهاء

197-محمد الكيالي

198-محمد أبو شيخة

199-محمد أبو طبنجة

200-محمد أبو علبة

201-محمد أبو غوش

202-محمد أبو كف

203-محمد بركات الطراونة

204-محمد حسن التل

205-محمد خير البشتاوي

206-محمد سلامة

207-محمد سويدان

208-محمد صالح الملكاوي

209-محمد عادل أبو الغنم

210-محمد عشا

211-محمد علقم

212-محمد عمار صلاح

213-محمد نواف الفايز

214-محمد وشاح

215-محمود الخطيب

216-محمود العبود

217-مراد المحسيري

218-مرزوق العويمر

219-مروان الشريدة

220-مشهور الشخانبة

221-معاذ البطوش

222-معتز أبو عنزة

223-معن الشرايدة

224-مفيد حسونة

225-ممدوح النعيمي

226-منجد الدباس

227-منير عتيق

228-موسى خليفات

229-موفق كمال / عضو مجلس نقابة الصحفيين

230-مؤمنة معالي

231-نادر الخطاطبة

232-نادية العنانزة

233-نادين النمري

234-ناصر الجعفري

235-ناصر عارف

236-نائل الهروط

237-نبراس الياسوري

238-نبيل غيشان

239-نزال أبو كف

240-نوف الور

241-هارون محمد آل خطاب

242-هاني السرحان

243-هبة العسعس

244-هديل غبون

245-هشام عودة

246-وفاء زيناتية

247-وليد الهباهبة

248-وليد حسني

249-وليد محمد عطيات

250-ياسين القيسي

251-يسرى أبو عنيز

252-يعقوب الحوساني

الناشرون

253-ابراهيم قبيلات

254-احمد الحريبي

255-احمد العياصرة / صحفي وناشر

256-احمد أبو جعفر

257-اسامة الرنتيسي / صحفي وناشر

258-المحامي سامر برهم

259-امين زيادات

260-انتصار السوارية

261-ايمان المومني / صحفي وناشر

262-ايمن جريد المجالي / صحفي وناشر

263-باسل العكور / صحفي وناشر

264-بكر محمد عبيدات / صحفي وناشر

265-بلال خريسات

266-توفيق مبيضين

267-ثائر الزعبي

268-جمال المحتسب

269-جمال عليان

270-حسام غرايبة

271-حيدر الأغبر

272-خالد تركي المجالي

273-د. احمد الوكيل

274-د. خلدون نصير

275-د. سهم العبادي / صحفي وناشر

276-داوود الشوابكة

277-داوود شاهين

278-رابعة العواملة

279-رائد الحراسيس / صحفي وناشر

280-رضا عليان

281-ريما العبادي / صحفي وناشر

282-زينب التميمي

283-سمير الحياري / صحفي وناشر

284-سوسن مبيضين / صحفي وناشر

285-شادي سمحان

286-صخر أبو عنزة

287-ضيغم خريسات / صحفي وناشر

288-طارق أبو لغد

289-طايل الضامن / صحفي وناشر

290-طلال غنيمات / صحفي وناشر

291-عبدالفتاح البعجاوي

292-عدي الحنيطي

293-علي الطراونة / صحفي وناشر

294-عماد شاهين

295-عناد أبو وندي / صحفي وناشر

296-عواد الخلايلة / صحفي وناشر

297-فادي العمرو

298-قاسم الحجايا

299-قاسم العمرو

300-ماجد الشوابكة

301-ماجد القرعان / صحفي وناشر

302-محمد الحوامدة / صحفي وناشر

303-محمود الدباس

304-محمود الفطافطة / صحفي وناشر

305-مروان التميمي

306-مروة البحيري / صحفي وناشر

307-نشأت الحلبي / صحفي وناشر

308-نضال فراعنة

309-نضال منصور / ناشر ومؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين

310-هاشم الخالدي / صحفي وناشر

311-يونس أبو صليح

الإعلاميون

312-احسان التميمي

313-احمد الضامن

314-احمد الطيب

315-احمد إيهاب سلامة

316-احمد أبو سليم

317-احمد برقاوي

318-احمد ذريوات

319-احمد رشاد

320-احمد عوينات

321-احمد ملكاوي

322-اسيد صبيحات

323-اكثم الخريشة

324-المخرج حسين التيم

325-المخرج عبدالكريم العمري

326-المخرج علي أبو جمعة

327-المعتصم بالله الهامي

328-ايمان العكور

329-إكرام الزعبي

330-أنس ضمرة

331-آرام المصري

332-باسل الفطافطة

333-بلال أبو السمن

334-جمال فخيدة

335-حسن حيدر / مدير مكتب القدس برس

336-خالد أبو الخير

337-د. إخلاص يخلف

338-د. خالد المحارب

339-د. رلى الحروب

340-د. روان الجيوسي

341-د. ماجد الخواجا

342-د. ميساء المصري

343-دعاء الموسى

344-رامز أبو يوسف

345-رامي الرفاتي

346-رانيا عثمان النمر

347-رضا ياسين

348-رهف نغوي

349-روان المجالي

350-زياد البخيت

351-سارة سويلم

352-سامر الخطيب

353-سلمى صبري

354-شروق طومار

355-صبا منصور

356-عامر الرجوب

357-عبدالله العمري

358-عبدالله مسمار

359-عدي صافي

360-عماد نصير

361-غادة الشيخ

362-غادة سابا

363-غفران البرقاوي

364-غيث التل

365-فادي الهويدي

366-فادية مقدادي

367-فايز اللوزي

368-فرح سمحان

369-لوزان عبيدات

370-مالك شحادة

371-مالك عبيدات

372-محمد أبو الهيجا

373-محمد سمير الحياري

374-محمد عبود الماضي

375-محمد عرسان

376-محمد علقم

377-محمد منصور

378-محمود المجالي

379-محيي الدين غنيم

380-معاذ المحسيري

381-منذر الفاعوري

382-منى الطراونة

383-موسى حتر

384-مي جاد الله

385-نداء عليان

386-وائل سلامة العكور

387-ينال المعاني

المذيعون الأردنيون

388-حاتم الكسواني / رئيس جمعية المذيعين الأردنيين

389-د. صالح الزيود

390-د. نسيم أبو خضير

391-سمراء عبدالمجيد

392-صالح العبداللات

393-ضرغام بشناق

394-عبدالله البدادوة

395-عبدالوهاب الطراونة

396-عيسى حماد محادين

397-محمد الصرايرة

398-محمد المعيدي

399-محمد عمارة العضايلة

400-منى الشوابكة

401-موفق حدادين

402-نبيلة ميخائيل غيشان

403-نجود المجالي

404-وفاء أبو الروس