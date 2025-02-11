امين عمان : المرحلة الثانية للباص السريع ستتوقف لهذه الاسباب

وطنا اليوم:قال امين عمان يوسف الشواربة ان التشغيل التجريبي للباص السريع كان ناجحا.

وبين الشواربة في اجتماع للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الثلاثاء، ان المرحلة الثانية لمشروع الباص السريع سيتوقف بسبب دراسة وزارة الأشغال إقامة جسر بين شارع الملك عبدالله وطريق المطار.

وأوضح الشواربة أن شهر آذار المقبل سيشهد إدخال 15 حافلة جديدة تعمل على الكهرباء.