تجارة عمان تنظم وقفة وطنية رفضا لمخططات التهجير

وطنا اليوم:نظمت غرفة تجارة عمان، اليوم الثلاثاء، أمام مقرها بعمان، وقفة وطنية دعما لمواقف الدولة الأردنية الصلبة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن كل فلسطين ورفض التهجير والتوطين.

وشارك بالوقفة التي تخللها رفع الإعلام الأردنية وشعارات تؤكد الرفض التام للتهجير والتوطين والوطن البديل، وتؤكد الوقوف خلف القيادة الهاشمية، رؤساء غرف تجارية وممثلو القطاعات التجارية ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل وأصحاب أعمال وشركات.

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ان هذه الوقفة تأتي رفضا لكل المخططات الرامية لتهجير أهالي غزة خارج القطاع، وتبعث برسالة تحمل في طياتها كل الدعم والتأييد لجلالة الملك لمواقفه الصلبة في رفض كل مخططات التهجير والتوطين.

وقال ” اننا هنا من قلب عمان نقول لجلالة الملك الذي يحمل دائما راية الدفاع عن الحق الفلسطيني، الحق في الأرض والمقدسات والدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة”، نحن معك نؤيد وندعم مواقفك الرافضة للتهجير والتوطين.

وأضاف الحاج توفيق ” نحن خلف الأردن وخلف الملك، وخلف فلسطين… نسير معا في طريق التصدي لكل مخططات التهجير والتوطين”، مؤكدا إن القطاع التجاري والخدمي سيبقى دائما في خندق الوطن وقيادته.

وخلال الوقفة وقعت الفعاليات التجارية والخدمية على رسالة دعم وتأييد سيتم رفعها لجلالة الملك