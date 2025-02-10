الشوبكي : الذهب في طريقه إلى 3000 دولار، والنفط يرتفع 2% بعد قرارات ترامب الجديدة!

وطنا اليوم:قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي ، بأن أسعار الذهب الاجلة سجلت اليوم مستوى قياسي جديد بلغ 2929 دولاراً للأونصة، معززةً مكاسبها وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الأمريكية الجديدة. وأوضح أن المعدن الأصفر يستفيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، مما يعزز الطلب عليه كملاذ آمن، مشيراً إلى أن “الذهب في طريقه لاختبار مستوى 3000 دولار للأونصة في الفترة المقبلة.

في ذات السياق، اضاف الشوبكي ان أسعار النفط ارتفعت بنسبة 2%، حيث سجل خام برنت 76 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط 72.5 دولاراً للبرميل. ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من أبرزها زيادة المخزونات الأمريكية بأكثر من 8 ملايين برميل، إلى جانب تأثير السياسات الاقتصادية الأمريكية على الأسواق العالمية.

وأشار الشوبكي إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم المستورد من معظم دول العالم، قد أسهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المعادن والطاقة. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته التجارية “لمواجهة السيطرة الصينية على قطاع المعادن”، وهو ما يثير مخاوف من حرب تجارية جديدة قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية والأسواق المالية.

ويُتوقع أن تشهد أسعار السلع تذبذباً واسعاً في الفترة المقبلة، مع استمرار التأثيرات المباشرة للقرارات الأمريكية على أسعار المعادن، والطاقة، والسلع الاستهلاكية، مما قد ينعكس على الاقتصاد العالمي بأسره