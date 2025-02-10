بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

إعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدورة التكميلية 2024-2025

منذ دقيقتان
إعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدورة التكميلية 2024-2025

وطنا اليوم:تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد اليوم الاثنين، نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية 2024-2025.
وتقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية بنتائج ترشيحهم، وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا بطلبات صحيحة وقاموا بتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق (3887) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (2555) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة الذين أساؤا الاختيار ولم يتم قبولهم في أي من خياراتهم المخزنة في طلب الالتحاق (1332) طالباً وطالبة.
وأشارت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى انه يمكن للطلبة الإطلاع على نتائج الترشيح واستعراض معدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية 2024-2025 من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم البكالوريوس على الرابط التالي:

www.admhec.gov.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:02

مصر تستهجن ادعاءات نتنياهو وتعرب عن تضامنها مع أبناء غزة البواسل

09:54

شولتس يهاجم ترامب ويصف مقترحه بشأن غزة بالفضيحة

09:41

جماعة عمان تنظم حلقة نقاشية حول الاصلاحات الضريبة ونظام الفوترة وأثرهما على التحديث الاقتصادي

09:33

أمام أنظار ترامب.. متظاهر يرفع علم فلسطين والسودان في مباراة السوبر بول الأميركية

09:22

ترامب: ملتزم بامتلاك غزة.. وربما أعطي أجزاء لدول أخرى

09:16

توضيح أمنى حول فيديو القبض على أشخاص من داخل مركبة بعمّان

09:11

في رحلة جوية.. ترمب يوقع مرسومًا فوق خليج المكسيك ليغير تسميته

07:08

عشيرة الجرادات تصدر بياناً تؤكد فيه وقوفهاصفاً واحداً خلف قيادة جلالة الملك

04:16

الأمن العام يوضح تفاصيل فيديو استيقاف مركبة مطلوبة جنوب العاصمة

03:13

عاجل…102 طائرة عمودية أرسلتها القوات المسلحة الأردنية كمساعدات إلى غزة

02:11

هطول الأمطار في هذه المناطق الأثنين .. تفاصيل

00:59

شباب الأردن يعلنون دعمهم المطلق للقيادة الهاشمية ورفضهم لمشاريع التوطين والتهجير

وفيات
الحاج محمد عبدالله حسن الطراونة (أبو جودت) في ذمة اللهوفيات الأحد 9-2-2025وفيات الجمعة 7-2-2025وفيات الخميس 6-2-2025وفيات الأربعاء 5-2-2025