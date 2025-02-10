إعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدورة التكميلية 2024-2025

وطنا اليوم:تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد اليوم الاثنين، نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية 2024-2025.

وتقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية بنتائج ترشيحهم، وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا بطلبات صحيحة وقاموا بتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق (3887) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (2555) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة الذين أساؤا الاختيار ولم يتم قبولهم في أي من خياراتهم المخزنة في طلب الالتحاق (1332) طالباً وطالبة.

وأشارت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى انه يمكن للطلبة الإطلاع على نتائج الترشيح واستعراض معدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية 2024-2025 من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم البكالوريوس على الرابط التالي:

www.admhec.gov.jo