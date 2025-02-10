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عشيرة الجرادات تصدر بياناً تؤكد فيه وقوفهاصفاً واحداً خلف قيادة جلالة الملك

منذ 4 دقائق
عشيرة الجرادات تصدر بياناً تؤكد فيه وقوفهاصفاً واحداً خلف قيادة جلالة الملك

وطنا اليوم – أكدت عشيرة الجرادات وقوفها صفاً واحداً خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في مواقفه الجريئة والشجاعة والمشرفة في وجه كل من تسول له نفسه النيل من الأردن ارضاً وشعباً وقيادةً. وقالت في بيانها إن الأردن لن يكون ساحة لمخططات المتآمرين وسنبقى على العهد درعا منيعاً في وجه كل من يحاول المساس بسياستنا وفيمايلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر من عشيرة الجرادات

(( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقو ))
الحمد لله الذي وهبنا وطناً عزيزاً وقيادةً هاشميةً حكيمة.

تقف عشيرة الجرادات صفاً واحداً خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه في مواقفه الجريئة والشجاعة والمشرفة في وجه كل من تسول له نفسه النيل من الأردن ارضاً وشعباً وقيادةً.
إننا نبايع جلالة الملك عبدالله الثاني مستذكرين الوفاء للمغفور له جلالة الملك الحسين رحمه الله.
نستنكر المخطط الخبيث لتصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري لأبناء غزة على حساب الأردن.
إن الأردن لن يكون ساحة لمخططات المتآمرين وسنبقى على العهد درعا منيعاً في وجه كل من يحاول المساس بسياستنا فسيد البلاد أعلنها صراحة في وجه كل غاشم (( الأردن للأردنيين … وفلسطين للفلسطينين )).
حمى الله الأردن وطناً و قيادةً وشعباً في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم
بيان صادر من ابناء عشيرة الجرادات.

 


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