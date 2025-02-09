هطول الأمطار في هذه المناطق الأثنين .. تفاصيل

وطنا اليوم_يطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس باردًا في المرتفعات الجبلية والسهول ومناطق البادية، وباردا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويتوقع بإذن الله هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، بحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية.

ويكون الطقس الثلاثاء والأربعاء باردًا في اغلب المناطق، وباردا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.