شباب الأردن يعلنون دعمهم المطلق للقيادة الهاشمية ورفضهم لمشاريع التوطين والتهجير

وطنا اليوم_عمان – في بيان قوي وواضح، أعلن مجموعة من الشباب الأردنيين من مختلف القطاعات والتوجهات السياسية دعمهم المطلق للقيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مؤكدين موقفهم الثابت في رفض كل المحاولات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وفلسطين.

وجاء في البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن، شباب الأردن الأحرار، شباب العزم والإرادة، والذين نعتز بتاريخنا وعزتنا، نعلن بكل قوة وثبات وقوفنا الكامل والمطلق خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، الذي لطالما كان درعًا حصينًا لحماية قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تُعد جزءًا من هوية كل أردني وأساسًا لوجداننا. من هنا، نؤكد بكل فخر أن موقفنا في هذا البيان يأتي في وقت حساس، حيث تتزايد محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وفلسطين، وهو ما لا يمكننا قبوله أو السماح به، فمواقفنا الثابتة والمشرفة تجاه القضية الفلسطينية تسكن وجدان كل أردني حر، وتجري في عروقنا كما يجري الدم في جسدنا. فنحن نرفض كل المؤامرات التي تُحاك ضد فلسطين وشعبها الصامد.

إننا، كأبناء هذا الوطن الغالي، ندرك تمامًا، في ظل التحديات التي تواجه أمتنا، أن ما يُحاك من مؤامرات يهدف إلى فرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية، عبر مشاريع التهجير والاستيطان، وهو بمثابة تهديد لأمننا الوطني واستقرارنا. ولا يمكننا الوقوف والسكوت والتفرج على محاولات فرض ما يسمى “الوطن البديل” على الأردن، أو التهجير القسري للفلسطينيين تحت أي مسمى كان. نحن هنا لنقول بصوت واحد: لا للتوطين، لا للتهجير، لا للتفريط في حقوق الشعب الفلسطيني، لا للمساس بالهوية الوطنية الأردنية.

إننا ندرك أن الأردن، ومنذ تأسيسه، حمل لواء الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ولم يتخلَّ يومًا عن واجبه التاريخي تجاه فلسطين. وأن هذا الدور لم يكن يومًا عبئًا، بل كان شرفًا وموقفًا ثابتًا، وهو ما أظهره جلالة الملك عبدالله الثاني في العديد من المواقف المشرفة. واليوم، نجدد التأكيد على أن كل المحاولات لفرض حلول مجحفة لن تجد لها في الأردن إلا الرفض القاطع، وأن الشعب الأردني بأكمله، بكل مكوناته، يقف صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن الثوابت الوطنية والقومية. ولن نسمح أبدًا بأي محاولات للمساس بحق الشعب الفلسطيني أو التفريط فيه، فهو خط أحمر لا يمكن تجاوزه. ففلسطين وحقوق أهلها كانت وستبقى في وجدان كل عربي ومسلم، ولن نكون جزءًا من أي تسوية سياسية تضر بالحقوق التاريخية والدينية للشعب الفلسطيني. فهم إخواننا، ومن حقهم أن يعيشوا في وطنهم بسلام وأمان.

وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن نؤكد رفضنا القاطع لهذا المشروع المشبوه المسمى بفرض تهجير غزة وسكانها إلى الأردن، وكل المشاريع المشبوهة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتصفية الحقوق الفلسطينية الثابتة في الأراضي المحتلة. إن هذه المشاريع، التي لا تلبي الحد الأدنى من العدالة، ولا تعترف بالحقوق الفلسطينية، لا يمكن أن تمر في الأردن. إن الضغوط التي تُمارس على الأردن للقبول بهذه الحلول لن تؤتي ثمارها، فنحن، كشباب أردنيين، نرفض أي حلول تمس سيادتنا أو حقوق أشقائنا الفلسطينيين، وندعو كل فرد في هذا الوطن للوقوف بصلابة ضد هذه المخططات. فالأردنيون لم يفرطوا يومًا بحقوقهم الوطنية أو بحقوق أشقائهم الفلسطينيين، ولن نكون أبدًا، كأردنيين، طرفًا في أي تسوية تنتقص من حقوق الفلسطينيين، فأرضهم هي أغلى ما يملكون، وهي أيضًا أغلى ما نملك نحن كأردنيين.

إننا، كشباب أردنيين، نؤمن بأنه في هذه اللحظات الحاسمة، الدفاع عن فلسطين هو دفاع عن الأردن، وأن حماية الأردن من كل المخططات الخارجية تبدأ بتمسكنا بوحدتنا الوطنية. لذلك، نحن مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالوحدة الوطنية والوعي التام بمخاطر هذه التحديات. فالتهديدات الخارجية لا تقتصر على فلسطين فقط، بل تمتد لتشمل أمننا الوطني واستقرارنا. ومن هنا، نؤكد أن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني هو دفاع عن حقوقنا كأردنيين. فمحاولات بث الفرقة وزرع الشك والشقاق بين أبناء الشعب الواحد، أو استغلال الظروف الاقتصادية لأغراض سياسية، لن تنجح أبدًا. ونرفض أي محاولات لاستغلال الأوضاع الاقتصادية للضغط على الأردن أو إجباره على قبول حلول غير عادلة.

إننا ندعو اليوم، في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، جميع قطاعات الشعب الأردني – من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية – إلى الالتفاف حول قيادتنا الهاشمية، وتعزيز الجهود المشتركة من أجل دعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. فنحن على يقين بأن الوحدة الوطنية هي سر قوتنا في مواجهة هذه التحديات، وأن الالتفاف حول قيادتنا الهاشمية هو السبيل الوحيد لتعزيز صمود الأردن في هذه المرحلة الصعبة. كما نطالب رجال الأعمال الأردنيين في الخارج بأن يستثمروا في بلدهم، فاستثمارهم الآن في الأردن، أكثر من أي وقت مضى، هو شكل من أشكال المقاومة، إذ يدعم بلدهم ويقويه في مواجهة المخططات التي تستهدف مستقبله وتاريخه.

ونؤكد أن أي محاولة للضغط على الأردن للقبول بحلول غير عادلة يجب أن تُواجه بتصميم ورفض قاطع. فالأردن ليس مجرد مكان على الخريطة، بل هو وطن تحكمه قيم العدالة والمساواة، وهو مستعد دائمًا للتضحية بكل غالٍ ونفيس من أجل قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. إننا، شباب الأردن، نؤمن بأن الموقف الأردني في الدفاع عن فلسطين هو موقف حق وعدالة، وأن الأردن سيظل مدافعًا قويًا عن الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

لقد شهدنا في السنوات الأخيرة محاولات متكررة من بعض القوى الخارجية لفرض حلول لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين، ونعلم تمامًا أن ضغوطًا كبيرة تُمارس على الأردن في هذا السياق. لكننا نؤكد أن هذه الضغوط لن تؤثر في إرادتنا، ولن تغير من موقفنا الثابت. فالأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيبقى دائمًا ثابتًا على مواقفه الرافضة لأي تسوية لا تضمن الحقوق الفلسطينية المشروعة، بما في ذلك حق العودة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضيها.

إننا، في هذه المرحلة الحرجة، ندعو إلى المزيد من التنسيق والتعاون بين جميع فئات المجتمع الأردني، لتوحيد الصفوف والوقوف خلف قيادتنا في الدفاع عن قضيتنا المركزية. كما ندعو إلى تعزيز ثقافة الاعتماد على الذات، وبناء اقتصاد وطني قوي يحصن الأردن من أي ضغوط اقتصادية أو سياسية. نحن بحاجة إلى اقتصاد قوي يعتمد على الشباب الأردني، ويوفر لهم الفرص لتحقيق التنمية المستدامة التي تضمن لهم مستقبلاً مشرقًا.

ونؤكد مجددًا أن الأردن ليس مجرد وطن، بل هو رمز من رموز الصمود العربي، ولا يمكننا القبول بمساعي البعض لتقويض هذا الرمز أو تدنيسه. نحن، شباب الأردن، نؤكد دعمنا الدائم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، وأننا سنظل أوفياء لبيعتنا في الدفاع عن الوطن، ولن نسمح لأي جهة كانت أن تمس بحرمة هذا الوطن أو تهدد استقراره.

وفي الختام، نجدد بيعتنا وولاءنا لجلالة الملك عبدالله الثاني، ونؤكد أننا على العهد باقون، وسنظل صوتًا واحدًا في الدفاع عن القدس وفلسطين، وعن سيادة الأردن وحقوق شعبه. نحن شباب الأردن، سنبقى دائمًا درعًا حصينًا للأمة، وقلعةً راسخةً في وجه كل المحاولات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بأمن وطننا واستقراره.

الرحمة للشهداء، والحرية لأسرى فلسطين، والمجد لشعبنا الأردني العظيم.

١-ليث محمد ذياب طالب بالجامعة الأردنية

٢-حازم الكوفحي ناشط شبابي وعضو اللجنة التنفيذية الشبابية في حزب الميثاق الوطني

٣-دكتور فارس محمدنور الصمادي نائب الامين العام لحزب إرادة لشؤون الشباب والمرأه والعمل التطوعي والتوعية الحزبية

٤-سند مجلي الرواشدة -مساعد الأمين العام لشؤون الشباب حزب نماء

٥-امجد عبدالفهيم جبور المجالي/ مجلس النواب

٦-محمود باسم الكردي / ناشط شبابي وسياسي

٧-مصطفى ابوداري عضو المكتب التنفيذي في الحزب المدني الديمقراطي الاردني

٨-حمزه ايمن سالم الشوابكه عضو الامانه العامه – حزب العمل عضو حزب العمل

٩-المحامي مهند سميح ابو طربوش

١٠-المحامي عبدالرحمن محمد صايل الحسبان

١١-المهندس عبدالله النهار المناصير

١٢-المهندس أحمد الربابعه

١٣-د. خالد فاروق الشبول- جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

١٤-د. محمد التميمي -جامعة اليرموك

١٥-د. علي شحادة -جامعة اليرموك

١٦-د. غسان المصابحة-الجامعة الهاشمية

١٧-د. عدي حسن فاروق الشبول- الجامعة الهاشمية

١٨-المحامي محمد نايف محمد العرقان

١٩-محمد علي الخصاونة -ناشط شبابي وحزبي

٢٠-غيث الزبيدي -جمعية سند للفكر و العمل الشبابي

٢١-محمد العدوان -رئيس اتحاد طلبة جامعة الشرق الأوسط

٢٢-عبدالله خالد الصعوب نائب رئيس مجلس الطلبة الجامعة الألمانية الأردنية

٢٣-محمد السحيمات رئيس النادي السياسي وعضو الحكومة الشبابية

٢٤-المحامي حمزه ابو حمور

٢٥-قائدة اجتماعية ومحامية متدربة هيلدا الكباريتي

٢٦-عبدالله الزبن -ناشط الشبابي

٢٧-زيد فواز الوريكات

٢٨-قاسم أكرم المحاسنة

٢٩-محمد حوامدة ناشط شبابي رئيس جمعية بوابة جرش لذوي الإعاقة

٣٠-عبدالله نعامنة طالب هندسة إلكترونيات

٣١-خلف حلمي القرعان -ناشط سياسي

٣٢-م.احمد ماهر ابراهيم شهاب

٣٣-سليمان عبدالله الوردات عضو الائتلاف الإقليمي للقرار ٢٢٥٠ للشباب والسلام والأمن.

٣٤-اياس مقدادي -عضو المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية

٣٥-ميسم المومني متطوعة وناشطة شبابية

٣٦-محمد محمود بقاعي- عضو اتحاد طلبة جامعة اليرموك

٣٧-زيد عادل البلاونة – ناشط شبابي

٣٨-وسيم هيثم رياض جبر -عضو اتحاد طلبة جامعة الشرق الأوسط

٣٩-انس الشهوان- عضو اتحاد طلبة جامعة الشرق الأوسط

٤٠-خليل الزرو – عضو اتحاد طلبة جامعة الشرق الأوسط

٤١-الإعلامي عبدالله أبو خضير

٤٢-الدكتور عمر يوسف درويش- مؤسس ورئيس مجلس الادارة لمبادرة ازرع خيرآ وعضو مجتمع محلي مدني – مؤسس حملة دمنا واحد جرحنا واحد

٤٣-عون العرمان العجارمة -ناشط شبابي وسياسي

٤٤-محمد محسن أبو عبدالله عضو هيئة إدارية بديوان البيت العقباوي وموظف بسلطة العقبة

٤٥-محمد اقبال المجالي ناشط شبابي حاصل على شهادة القانون وعضو لجنه قانونيه في المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابيه

٤٦-المحامي المتدرب عباده الوردات

٤٧-الناشط الشبابي وعد الدهام

٤٨-المحامي ايمن العمايره

٤٩-مهندس محمد عبدالله الرفاعي ناشط شبابي

٥٠- عبدالله محمد عبد المغربي – عضو هيئة ادارية في ديوان البيت العقباوي وموظف لدى شركة تطوير العقبة

٥١-عماد فودة -ناشط سياسي

٥٢-محمد ابراهيم بني احمد

٥٣-محمد يوسف ابو شارب -رئيس ملتقى القانونيين الأردنيين

٥٤-المهندس عبداللَّه عصام ذوقان

٥٥-عبدالله ناصر الشواورة ناشط شبابي في المملكة الاردنية الهاشمية

٥٦-المحامي المتدرب محمد برهوش

٥٧-لانا صالح محمود النجار -محامية متدربة

٥٨-خالد باهي العجارمة

٥٩-م.شروق سعيد محمد السعايده

٦٠-خليل الأستاذ ريادي ومؤسس مبادرة Techno Jo

٦١-اسلام احمد الراجبي

٦٢-الأستاذ محمد حافظ السعيد معلم وناشط شبابي وسياسي

٦٣-محمد هاني عبدالحميد الرقاد طالب صحافة واعلام بجامعة الشرق الاوسط

٦٤-طلال سالم الحديد

٦٥-يحيى أنور الحديد

٦٦-مراد عليان محمد خوالده

٦٧-سيف حسين الجبور

٦٨-ينال محمد الافغاني

٦٩-محمد فيصل الرفاعي

٧٠-سلطان جهاد الجندي العبادي

٧١-حابس ذياب الشوبكي – طالب بكلية الحقوق جامعة الزيتونة

٧٢-ليث عماد العبداللات

٧٣-راشد باجس العبادي

٧٤-الاخصائية الاجتماعية براء النتشة

٧٥-محمد بكر اسماعيل عليوي طالب تخصص حقوق

٧٦-موفق عبدالرزاق المغربي

٧٧-مريم زيدان شربوش

٧٨-احمد غالب الحديد

٧٩-مازن غالب السليمان

٨٠-عامر ارشيد الدعجة

٨١-احمد بكر الدعجة

٨٢-عبد الرحمن رائد راغب النجار طالب جامعه عمان العربيه

٨٣-‏طلال الحنيطي

٨٤-‏سند الحنيطي

٨٥-‏محمد عدنان الرواجيح‏

٨٦-‏ زيد ناصر داوود غندور طالب تمريض

٨٧-عبدالرحمن سليمان سويلم

٨٨-السيدة انتصار ناصر عبدالله

٨٩-حذيفة عقلة المحاسنة

٩٠-محمد صلاح سعود الرقاد طالب امن سيبراني بجامعة اليرموك

٩١-كواكب وصفي ابو ريشه

٩٢-طارق رائد عبد المولى خريس ا لجامعة الاردنية / تخصص القانون

٩٣-م.محمد بلال محمد الموسى

٩٤-م.محمد علي غنام

٩٥-د.رهام غرايبه/ دكتورة صيدلانية

٩٦-مجاهد هاني البيادرة

٩٧-ايوب احمد موسى الخلايفة

٩٨-لمى عكاشه عتوم

٩٩-همام الزاهري ناشط شبابي

١٠٠-احمد باسم ثابت- ناشط شبابي

١٠١-شهم محمد فلاح الرقاد طالب طب بالجامعة الاردنية

١٠٢-محمد نوفان الشهوان طالب تخصص حقوق

١٠٣-قصي حسين دراغمة

١٠٤-أحمد محمد بني أحمد

١٠٥-أسيد قاسم الكفيري

١٠٦-السيد صدام حسين عمر علاوي الدليمي

١٠٧-عواد غازي العوايدة

١٠٨-محمد مازن بني طه

١٠٩-عبدالله علي عتوم

١١٠-مؤيد العزام – ناشط حقوقي

١١١-مؤيد عادل المحاسنة

١١٢-نوران يحيى محمد زواهره ناشطه شبابية وسياسية

١١٣-يوسف احمد العربيات

١١٤- عرار وصفي الروسان

١١٥-بشار ابراهيم الساكن

١١٦- رشا عايش فالح ابوتايه أخصائية تربية خاصة ( معلمة)

١١٧-مهندس حسن شاهر البياري

١١٨-محمد جويعد الدعجة

١١٩-سيرين ابراهيم صلاح الكيال عضو متطوع في جمعية وتد فرع معان

١٢٠-الناشط الاجتماعي عبدالله الجارحي و موظف علاقات عامة مستشفى العقبة التعليمي

١٢١-الصحفية نسرين عبدالسلام الزيادنة

١٢٢-محمدالفاتح عقله علي المحاسيس ناشط اجتماعي

١٢٣-مراد محمد ضيف الله الكباريتي عضو مؤسس للجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان في العقبة و موظف في شركة كيمابكو

١٢٤-مروان طلال الملكاوي -ماجستير علوم سياسية

١٢٥-ضرغام راضي المحاسنة

١٢٦-محمد خالد علي الخالدي

١٢٧-يحيى محمد جمعة الكباريتي مسؤول أجهزة قبول الدفع في منطقة الجنوب- البنك العربي.

١٢٨-بهاء بني ملحم

١٢٩-لورنس محمود الشرادقة-ناشط اجتماعي في العقبة

١٣٠-مجد الزازا ناشطة سياسية

١٣١-محمد باسل احمد ابوسنينه

١٣٢-مهند خلف الفايز عمل حر في مجال العقارات

١٣٣-احمد ممدوح العدوان

١٣٤-اشرف ريالات طالب في كلية الهندسة

١٣٥-سند محمد الكلوب

١٣٦-ناشطة اجتماعية تسنيم السعايده

١٣٧-ماجد الحناينة

١٣٨-المعلمة هديل علي توفيق عواد

١٣٩-قصي الوديان طالب طب بجامعة اليرموك

١٤٠-احمد صلاح سعود الرقاد طالب هندسة طيران بجامعة العلوم والتكنولوجيا

١٤١-عمار نعيمات ناشط شبابي

١٤٢-أحمد عليان محمد خوالده

١٤٣-محمد فياض القيسي

١٤٤-عون عماد سعد الرقاد طالب ادارة مخاطر بالجامعة الهاشمية