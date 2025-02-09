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8 ملايين و250 ألف مستخدم للهواتف المحمولة في الأردن

9 فبراير 2025
8 ملايين و250 ألف مستخدم للهواتف المحمولة في الأردن

وطنا اليوم:قال رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية النائب حسين كريشان، إن مهمة اللجنة متابعة أي موضوع يخص الاتصالات في المجال التشريعي والوقوف على حيثيات الشكاوى سواء أكانت من المواطنين أو المستثمرين والعمل مع هيئة تنظيم الاتصالات للبت بأي مقترحات.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة اليوم الأحد بحضور رئيس مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان
وأوضح أن من بين 8 ملايين و 250 ألف مستخدم للهواتف المحمولة في الأردن تلقت الهيئة 6600 شكوى العام الماضي تم حل 96 بالمئة منها أغلبها في “الفايبر” لعدم فهم المواطن آلية استخدامه خارج نطاق المدة الزمنية التي يطبقها الاشتراك الذي يحوي على الباقة المتفق عليها.
من جهتهم أكد أعضاء اللجنة أهمية توضيح الشركات للخدمات المقدمة للمواطنين بخصوص باقات الاشتراك الخاصة “الفايبر” لعدم فهم المواطن الآلية المستخدمة، ولعدم تفاجؤ المواطن بمبالغ ضخمة على اشتراكه، مبينين أهمية الدور الكبير الذي تقوم به هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الحد من تغول شركات الاتصالات على المواطنين.


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