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رئيس سلطة البترا يوجه إلى توفير أفضل الخدمات للزوار والسياح

9 فبراير 2025
رئيس سلطة البترا يوجه إلى توفير أفضل الخدمات للزوار والسياح

وطنا اليوم:قام رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات بجولة تفقدية شملت العديد من المواقع الأثرية والأمنية في البترا، لضمان جاهزيتها لاستقبال الزوار.
ورافقه في الجولة نائبه مفوض الشؤون المالية والإدارية الدكتور شاكر العدوان، ومفوض المحمية والسياحة المهندس يزن محادين، ومدير امن المحمية الأثرية صالح المشاعلة، وعدد من المدراء في السلطة.
واطلع البريزات على مستوى جاهزية الموقع الأثري والخدمات المقدمة للزوار، والتأكد من سلامة المسارات داخل الموقع، وكذلك من جاهزية المرافق العامة لاستقبال الزوار مع زيادة المؤشرات لارتفاع أعداد الزوار خلال الفترة المقبلة.
كما اشتملت الجولة زيارة المواقع الأمنية وفرق الرد السريع المتواجدة في المحمية الأثرية، للإطلاع على جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي حالات طارئة قد تنشأ.
ووجه البريزات خلال الجولة إلى توفير أفضل الخدمات للزوار والسياح في البترا، وضمان سلامتهم وأمانهم، إضافة إلى عدم عودة المخالفات في الموقع الأثري.


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