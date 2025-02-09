اسرائيل: المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لتغيير مسمّى الضفة

وطنا اليوم:صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون، يهدف إلى تغيير مسمّى “الضفة الغربية”، في التشريعات إلى “يهودا والسامرة”.

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة انه يتوقّع أن يتمّ التصويت على مشروع القانون،في الجلسة العامة للكنيست،في وقت مبكّر،الأربعاء المقبل