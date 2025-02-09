وزيرة النقل تتفقد جاهزية مطار عمان المدني تمهيدا لإعادة تشغيله

وطنا اليوم:قامت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الأحد بزيارة تفقدية إلى شركة المطارات الأردنية داخل مطار عمان المدني (ماركا)، للاطلاع على آخر المستجدات والخطوات المتخذة لإعادة تشغيل المطار.

وعقدت الوزيرة اجتماعا مع مدير عام الشركة الكابتن محمد الجالودي، بحضور ممثلين عن هيئة تنظيم الطيران المدني وشركة الملكية الأردنية والأطراف ذات العلاقة، حيث تمت مناقشة الإجراءات اللازمة لاستكمال جاهزية المطار.

وخلال الزيارة، استمعت التهتموني إلى عرض قدمته شركة المطارات الأردنية حول الخطوات التي تم تنفيذها والخطط المستقبلية لضمان جاهزية المطار. كما طلبت إعداد برنامج تصويبي وخطة تشغيلية شاملة في أقرب وقت ممكن، تتضمن آلية استكمال جميع الإجراءات المطلوبة تمهيدا لإعادة تشغيل المطار بشكل رسمي.

وتركزت النقاشات على الخطوات التي تم تنفيذها بالفعل، إضافة إلى الإجراءات المقبلة التي يجب اتخاذها لاستكمال المتطلبات التشغيلية، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الخطوات المتعلقة بترخيص وتشغيل المطار.

من جانبه، أكد الكابتن محمد الجالودي أن شركة المطارات الأردنية تعمل بكامل طاقتها لضمان جاهزية المطار وإعادة تشغيله في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة لاستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية وفقا للمعايير المعتمدة.

وفي اجتماع منفصل، ترأست الوزيرة جلسة نقاش ضمت ممثلين عن شركة المطارات الأردنية ومجموعة المطار الدولي، بحضور الجهات المعنية، حيث تم بحث سبل التعاون لتسهيل إجراءات استثمار الأراضي التابعة لشركة المطارات الأردنية المجاورة لمطار الملكة علياء الدولي.

ودعت التهتموني الأطراف المعنية إلى التعاون لوضع خطة استثمارية تضمن الاستفادة المثلى من تلك الأراضي، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من دور القطاع. كما أكدت أن الاهتمام بقطاع الطيران يحتل أولوية كبرى لدى الحكومة، في إطار تطويره وجعله في مصاف القطاعات الجوية العالمية.