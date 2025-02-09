مذكرة تفاهم بين مؤسسة الغذاء والدواء والهيئة اليمنية للأدوية في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية

وطنا اليوم_وقعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في الجمهورية اليمنية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز برامج التعاون الفني والتنسيق المشترك في مجالات تبادل الاستشارات الفنية والخبرات المعلومات والمعرفة المتعلقة بالمعايير والقوانين والأنظمة والأسس والتشريعات المعتمدة في المؤسسة وتعزير القدرات العلمية والصناعية والتكنولوجية.

ووقع المذكرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء مديرها العام للمؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات وعن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في الجمهورية اليمنية رئيسها الدكتور علي محمد عباس وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد مهيدات أهمية تعزيز التكامل بين الصناعات الدوائية العربية لتعزيز الأمن الدوائي العربي وتعزيز الصناعة الصناعة الدوائية العربية والتشاركية في تذليل أي عقبات قد تعيق بناء شراكات حقيقية، مشدداً على التزام المؤسسة بدعم وتطوير مشروعات تعاون متخصصة مع نظيرتها في الجمهورية اليمنية لتعزيز الصادرات الأردنية من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الجمهورية اليمنية وتسهيل الإجراءات بهذا الخصوص.

وأضاف أن المذكرة تتضمن بنود لتعزيز التعاون في مجالات الرقابة والتحقق من مطابقة الأدوية والمستلزمات الطبية للمواصفات والمعايير وآلية تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية ودراسة التكافؤ الحيوي، وتعزيز التعاون في توسيع وتطوير الخدمات والإجراءات الخاصة بالفحص والاختبار لدى الطرفين، وتدريب كوادر الهيئة في مجالات المختبرات والفحوص المخبرية الخاصة بالمستلزمات الطبية ومواد التجميل.

من جهته أعرب عباس عن التطلع نحو تعزيز وجود الدواء الأردني في السوق اليمني لما تحظ به هذه المنتجات من سمعة طيبة، والسعي نحو نقل التجربة الأردنية الرائدة في توطين الصناعة الدوائية الوطنية إلى اليمن والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتخصصة والمؤهلة في المؤسسة وجذب مصانع وشركات الأدوية الأردنية لافتتاح فروع لها في اليمن لموقعه الاستراتيجي وقربه من القرن الأفريقي.

وأضاف أن التعاون المشترك مع المؤسسة سينعكس إيجاباً على الهيئة ويعزز من قدراتها في مختلف المجالات، مشيراً إلى السعي للعمل المشترك على دعم تسهيل تنفيذ بنود المذكرة وتفعيلها بشكل كامل وتيسير التعاون فضلا عن متابعة وتقييم أنشطة التعاون المشترك بشكل مستمر.

وضم الوفد اليمني المرافق لرئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في اليمن؛ الدكتور محمد عبد الخالق من قسم تسجيل المستلزمات الطبية في الهيئة والدكتور غسان اللوزي من قسم تسجيل المستوردين، والدكتور عدنان العودي من قسم رقابة تجار الجملة، والدكتور خليل الربيعي ممثل قطاع المستوردين.

هذا ووقعت المذكرة بحضور أمين عام الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتورة حنان السبول، وعدد من ممثلي الشركات الدوائية الأردنية المصدرة إلى السوق اليمني؛ مدير عام شركة عمان للصناعات الدكتور فادي الأطرش، ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن ومدير عام الشركة الأردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم السيد علي محمد شاهين، والمدير الفني ومدير إدارة تنظيم التشريعات الدكتورة سوزان عبيد، والمدير الإقليمي الدكتور لؤي خنفر.