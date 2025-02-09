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الملك يبدأ اليوم زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

9 فبراير 2025
الملك يبدأ اليوم زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

وطنا اليوم:يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الأحد، زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشمل مدينة بوسطن والعاصمة واشنطن.
وتشمل لقاءات جلالة الملك؛ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأركان الإدارة الأمريكية.
كما يلتقي جلالته أعضاء بارزين في الكونغرس الأمريكي، وحاكمة ولاية ماساتشوستش، وممثلين عن شركات ومؤسسات من الولاية.


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