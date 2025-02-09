الأردن يسير 16 طائرة تحمل 20 طنا من المساعدات إلى غزة

وطنا اليوم:أقلعت الثلاثاء، من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، 16 طائرة مروحية جديدة.

وتحمل الطائرات على متنها 20 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية، حيث تم نقلها إلى موقع كوسوفيم بمنطقة القرارة الفلسطينية، وتسليمها إلى محتاجيها في القطاع.

ويهدف الجسر الإنساني الذي تسيره المملكة الأردنية الهاشمية إلى تسريع عملية نقل المواد العاجلة خاصة العلاجات واللوازم الطبية إلى القطاع.