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الأردن يسير 16 طائرة تحمل 20 طنا من المساعدات إلى غزة

9 فبراير 2025
الأردن يسير 16 طائرة تحمل 20 طنا من المساعدات إلى غزة

وطنا اليوم:أقلعت الثلاثاء، من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، 16 طائرة مروحية جديدة.
وتحمل الطائرات على متنها 20 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية، حيث تم نقلها إلى موقع كوسوفيم بمنطقة القرارة الفلسطينية، وتسليمها إلى محتاجيها في القطاع.
ويهدف الجسر الإنساني الذي تسيره المملكة الأردنية الهاشمية إلى تسريع عملية نقل المواد العاجلة خاصة العلاجات واللوازم الطبية إلى القطاع.


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