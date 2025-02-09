بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

زلزال يهز البحر الكاريبي وتحذيرات من تسونامي

منذ 33 ثانية
زلزال يهز البحر الكاريبي وتحذيرات من تسونامي

وطنا اليوم:ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، وسط البحر الكاريبي، وفق ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي قد تؤثر على كوبا وهندوراس وجزر كايمان.
وبحسب موقع “سي إن إن” نيوز، ذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن ارتفاع الأمواج قد يصل إلى ثلاثة أمتار على السواحل الكوبية بينما قد تبلغ الموجات متراً واحداً في هندوراس وجزر كايمان ما يزيد من مخاطر الفيضانات الساحلية.
ويمتد البحر الكاريبي على مساحة تقارب 2.75 مليون كيلومتر مربع ويحده من الشمال جزر الأنتيل الكبرى ومن الجنوب أميركا الجنوبية، ويشتهر بمياهه الفيروزية وشعابه المرجانية الغنية وجزره التي تعد وجهة سياحية عالمية، لكنه يقع أيضاً ضمن منطقة زلزالية نشطة بسبب تقاطع الصفائح التكتونية، ما يجعله عرضة للزلازل والتسونامي.
وخلال العقود الماضية، شهدت المنطقة العديد من الكوارث الطبيعية، أبرزها زلزال هايتي المدمر عام 2010 الذي أودى بحياة مئات الآلاف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:07

السفير الفرنسي: التهجير تهديد لاستقرار الأردن والمنطقة بأكملها

11:59

جامعة البترا خلف جلالة الملك في رفض التهجير

11:47

وزارة التربية والتعليم تطلق إطارًا وطنيًا جديدًا لتقييم الطلبة

11:44

الحكومة تربط 10 مكبات نفايات على نظام المعلومات والرصد الوطني في 2024

11:39

أمن الجسور تنشر البرنامج الأسبوعي لدوام جسر الملك حسين

11:00

شقيقة زوجة ماهر الأسد تتهمه بتفجير خلية الأزمة

10:52

دعوة كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي النيابية

10:46

قمة عربية طارئة بمصر حول تطورات القضية الفلسطينية

10:36

أرقام مركبات مميزة للبيع بالمزاد العلني

10:31

وفيات الأحد 9-2-2025

10:25

تقرير حكومي: تقدم سير العمل في الاقتصاد الأخضر

10:21

د. محمد عبدالله القواسمة – المرأة ووَهَنُ العظم

وفيات
وفيات الأحد 9-2-2025وفيات الجمعة 7-2-2025وفيات الخميس 6-2-2025وفيات الأربعاء 5-2-2025وفيات الثلاثاء 4-2-2025