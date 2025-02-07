عمان الأهلية تُثمّن موقف جلالة الملك برفض التهجير

وطنا اليوم – جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس ألأمناء و رئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيسها وأساتذتها وإدارييها وطلبتها ، تفتخر بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ، والرافضة بشكل قاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير أشقائنا أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم.

إننا إذ نفتخر بقيادتنا الهاشمية الحكيمة، ندعو جميع الجامعات والمؤسسات العلمية والفكرية والتربوية إلى تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية على طريق تحقيق قيم السلام والعدل الدوليين .ونعلن اننا سنبقى الجند الأوفياء خلف جلالته مدافعين بصلابة عن هذا الوطن وعن القضية الفلسطينية ورفض التهجير تحت أي ذريعة.