بيان صادر عن عشيرة العقرباوي

وطنا اليوم_بسم الله الرحمن الرحيم

نحن عشائر العقاربه ، أبناء العزم والإباء، ورثة المجد والسيوف التي لا تغمد، نعلن وقوفنا المطلق خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في مواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية،و نرفض تهجير أهالي قطاع غزه و نقف بجانب قيادتنا الهاشميه الحكيمه التي ستبقى السد المنيع في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد فلسطين وشعبها الأبي.

إننا, أبناء عشائر العقاربه أهل العهد والوفاء، نرفع الصوت عالياً في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بثوابتنا الوطنية والقومية، ونحذر كل من يعبث بمقدساتنا أو يحاول فرض واقع استعماري جديد في أرض الإسراء والمعراج، بأننا لن نكون إلا في مقدمة الصفوف دفاعًا عن القدس، ودعما لصمود الأشقاء في فلسطين ونصرةً لموقف الأردن بقيادة جلالة الملك الذي لم يحد يوما عن درب العزة والكرامة.

إننا نؤكد رفضنا القاطع لكل أشكال التهجير

و نحنُ يا سيدي بعون الله تعالى درعك المتين

حفظ الله الأردن ملك و قيادة و شعباً