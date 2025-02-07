الملك والرئيس العراقي يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد، تناول التطورات في المنطقة.

وأكد جلالته أهمية تكثيف الجهود العربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل كامل حقوقهم المشروعة، مجددا التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومضاعفة المساعدات الإنسانية، وإنهاء التصعيد في الضفة الغربية.

وجرى التأكيد على مواصلة التشاور بين البلدين في ظل التطورات الإقليمية.