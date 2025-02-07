كتب أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة في يوم الوفاء والبيعة

كتب أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة:

يعاودُنا يومُ الوفاءِ والولاءِ مجسّدًا تمسُّكَنا بعهدٍ مضى زمنُهُ، وتجلّى أثرُهُ منحوتًا في ملامحِنا، وعلى أعمدةِ أرواحِنا نقشًا عربيَّ العبقِ، أردنيَّ الهوى، هاشميَّ القسماتِ؛ لنجدّدَ العهدَ بالولاءِ المطلقِ مخطوطًا على شغافِ قلوبِنا، وعلى أهدابِ عيونِنا، لا يغيبُ عنْ مرآنا، حلمًا إنْ غفونا، وواقعًا بعزمٍ نحثُّ إليهِ المسيرَ.

هوَ يومُنا، يومُ الأردنيّينَ جميعًا وهمْ يتحلّقونَ حولَ حضورِكَ، ويستمدّونَ من وضاءتِك قبسًا لا تطفئُهُ رياحُ السّمومُ مهما عصفَتْ، ولا توهنُ جذوتَهُ رياحُ التضليل.

ماضونَ معكَ وبكَ يا سيّدي على طريقٍ خطَّ ملامحَها الأشرافُ والشرفاءُ، رُويَت بدماءِ الشهداءِ، وتخضّبت بها، نقشَ حنّاء، يروي تاريخًا من مواقفِ الثباتِ والبطولةِ، ما كان لها إلّا أنْ تُزَفَّ بسلسلةٍ غير منقطعةٍ من أيّامِ وفاءٍ وولاءٍ …

كلُّ عامٍ وعرشُكَ يا سيّدي محفوفٌ بخفقِ القلوبِ، مزروعٌ بينَ حنايا الصدورِ