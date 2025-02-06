وزير الأوقاف: سنضبط الحج المخالف.. وتحويل 4 حالات للنائب العام

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، إن حصة الأردن من موسم الحج هذا العام ستبقى 8 آلاف حاج، لافتا إلى أن الحج هذا العام لكل من تقدم من مواليد 31/3/1953 فما دون.

وأضاف الخلايلة، خلال مؤتمر صحفي، عقده الخميس، أن الأردن وقع الاتفاقيات اللازمة مع الجانب السعودي من أجل ترتيبات الحج، والحصة المخصصة للحجاج الأردنيين والبالغة 8 آلاف حاج، و4.5 آلاف لحجاج عرب 48.

وكشف أن كلفة الحج ستتراوح هذا العام بين 2999-3737 لحجاج البر وبين 2795-3132 للجو.

وأشار إلى أن دائرة الحج والعمرة، أعدت تعليمات الحج لهذا الموسم مبكرا، من أجل اعتماد شروط المكاتب، وشروط نقل الحجاج، ومواصفات السكن، ومخيمات الحجاج.

ولفت إلى أن 29 ألف مواطن سجلوا على منصة الحج هذا العام.

وأوضح أن الحج المميز لهذا العام يبدأ من 5 آلاف دينار للفئة الأولى، وستكون الأسعار وفق معايير مختلفة؛ مثل تصنيف الفنادق وبعده عن الحرم، وغيرها من المعايير.

وبين أن الوزارة حددت للحج برا سنة صنع 2016 فما فوق للحافلات ذات المنشأ الأوروبي و2020 فما فوق للحافلات من أي منشأ آخر.

وأضاف أن وزارة الأوقاف، أحالت 4 حالات روّجت لـ”الحج المخالف” للنائب العام، مضيفا

وحذر وزير الأوقاف كل من يقدم خدمات للحج والعمرة خارج إطار وزارة الأوقاف، بالإحالة للقضاء.

وحذر من الحج دون الحصول على الترخيص الرسمي مشددا على أنه لن يكون هناك حج خارج إطار البعثة الرسمية لوزارة الأوقاف