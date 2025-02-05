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توقيع مذكرة أمريكية تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

منذ 29 ثانية
توقيع مذكرة أمريكية تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

وطنا اليوم_وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، مذكرة تنفيذية تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أنه كان مترددًا في اتخاذ هذا القرار، لكنه وصفه بأنه “صعب للغاية”.

 

وأكد ترمب أن الأمر التنفيذي بشأن إيران “قاسي جدًا”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على إيجاد سبل للتعايش مع إيران. وأضاف أن طهران اقتربت من امتلاك القنبلة النووية، وأكد أن بلاده لن تسمح بذلك بأي حال من الأحوال. وقال: “إذا حاولت إيران اغتيالي، سنقضي عليها”.

 

وأعرب ترمب عن اعتقاده بأن هناك العديد من المسؤولين الإيرانيين الذين لا يريدون لبلادهم امتلاك قنبلة نووية، معبرًا عن أمله في ألا تضطر الولايات المتحدة لاستخدام هذه المذكرة التنفيذية ضد إيران .


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