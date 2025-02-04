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عاجل – الاحتلال يعتقل متضامنة فرنسية في الخليل

منذ 10 ثواني
عاجل – الاحتلال يعتقل متضامنة فرنسية في الخليل

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