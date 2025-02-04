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00:02
عاجل – الاحتلال يعتقل متضامنة فرنسية في الخليل
23:26
تحذير هام بشأن حالة الطقس في الأردن ليومي الاربعاء والخميس!
23:13
تربية الشونة الجنوبية تحتفل بميلاد جلالة الملك
22:13
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الخصاونة والصمادي والكعابنة
21:48
الأردني الكويتي ينظم جلسة توعويةلموظفيه لتشجيعهم على الإقلاع عن التدخين
21:07
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يزور مركز “المنصة” ويوقع اتفاقيات لدعم المهارات الرقمية والاستثمار
20:59
وزارة التربية ترد على مقال حول تعيين طبيب في كل مدرسة وانتشار ظاهرة التدخين بين الطلبة
20:41
مؤسسات التعليم العالي الأردنية تستقطب 51647 طالبا وافدا من 113 دولة
20:32
نواب يؤكدون ضرورة السماح بالاعتراض على مخالفات المرور
20:26
القوات المسلحة تتسلم علاجات وأجهزة طبية من ألمانيا للمرضى في غزة
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عاجل – الاحتلال يعتقل متضامنة فرنسية في الخليل
منذ 10 ثواني
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24 ساعة
23:26
تحذير هام بشأن حالة الطقس في الأردن ليومي الاربعاء والخميس!
23:13
تربية الشونة الجنوبية تحتفل بميلاد جلالة الملك
22:13
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الخصاونة والصمادي والكعابنة
21:48
الأردني الكويتي ينظم جلسة توعويةلموظفيه لتشجيعهم على الإقلاع عن التدخين
21:07
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يزور مركز “المنصة” ويوقع اتفاقيات لدعم المهارات الرقمية والاستثمار
20:59
وزارة التربية ترد على مقال حول تعيين طبيب في كل مدرسة وانتشار ظاهرة التدخين بين الطلبة
20:41
مؤسسات التعليم العالي الأردنية تستقطب 51647 طالبا وافدا من 113 دولة
20:32
نواب يؤكدون ضرورة السماح بالاعتراض على مخالفات المرور
20:26
القوات المسلحة تتسلم علاجات وأجهزة طبية من ألمانيا للمرضى في غزة
20:09
المعلم عبد الرحمن الشمايلة.. يحوّل التربية الرياضية إلى مفتاح للنجاح والانضباط في التعليم في الكرك
19:47
الملك والسيسي يؤكدان إدامة التنسيق الوثيق حيال التطورات في المنطقة
19:42
الجيش السوداني يستعيد مدينة الكاملين ويسيطر على كامل ولاية الجزيرة
وفيات
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حوادث وجرائم
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منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
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بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
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