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تحذير هام بشأن حالة الطقس في الأردن ليومي الاربعاء والخميس!

منذ دقيقة واحدة
تحذير هام بشأن حالة الطقس في الأردن ليومي الاربعاء والخميس!

وطنا اليوم_حذرت إدارة الأرصاد الجوية من الحالة الجوية ليومي الأربعاء والخميس حيث من المتوقع تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت.

 

كما حذرت الأرصاد من شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها وتدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها أحيانا نتيجة تشكل العواصف الغبارية في المناطق الصحراوية والبادية.

 

وطالبت بضرورة توخي الحذر من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات بانواعها المختلفة، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.


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