وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يزور مركز “المنصة” ويوقع اتفاقيات لدعم المهارات الرقمية والاستثمار

وطنا اليوم_ زار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، مركز “المنصة”، الذي تم إنشاؤه بدعم من مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، إحدى مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتم تشغيله بواسطة شركة Migrate لخدمات الأعمال.

واطّلع الوزير على دور المركز (المنصة) في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز بيئة التكنولوجيا الرقمية، مما يعزز قدرات الشباب في المنطقة، ويزيد من فرصهم في الحصول على وظائف، ويحفزهم على ريادة الأعمال. ويُعد مركز “المنصة” في ماركا أحد ثلاثة مراكز رئيسة سيكون لها أفرع في مختلف المحافظات، ويعمل على توفير الوصول إلى مساحات ومرافق العمل المشترك، وبرامج التدريب ورفع المهارات التقنية والشخصية، وفرص التواصل، وتسهيل تبادل المعرفة، وتمكين خلق فرص العمل.

وشهدت الزيارة جولة في مرافق المركز، إضافةً إلى لقاءات مع عدد من رواد الأعمال والشركات الناشئة المستفيدة من برامجه وخدماته.

وعلى هامش الزيارة، تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية، حيث وقّعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية المهارات الرقمية اتفاقية تعاون مع شركة Better Business وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج”، لتحديث دراسة تحليل فجوة العرض والطلب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن.

وتهدف الدراسة إلى مراجعة المهارات التي يكتسبها الخريجون من الجامعات والمعاهد التقنية ومدى ملاءمتها لاحتياجات السوق المحلي، بهدف تعزيز قدرة الشباب الأردني على التوظيف وتحفيز النمو الاقتصادي.

كما تم توقيع اتفاقيتين ضمن برنامج “Jordan Source” مع شركتين استثماريتين في الأردن، دعمًا لجهود الوزارة في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات الرقمية، وتعزيز البيئة الداعمة لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود الوزارة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، عبر تمكين المواهب الأردنية، وتحفيز بيئة الابتكار، واستقطاب الاستثمارات التي تسهم في نمو الاقتصاد الرقمي.