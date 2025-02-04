الفراية: الأردن لن يتهاون مع أي منشور يبث الكراهية أو يحرض على الفتنة

وطنا اليوم:أكد وزير الداخلية مازن الفراية، ضرورة توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز اللحمة الوطنية وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الأردن، مشددا على ضرورة تجسيد مفهوم المواطنة على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال رعايته حفل تكريم الموظفين الفائزين بجائزة الموظف المثالي لعام 2024 لمحافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، على مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، بحضور عدد من النواب ورئيس مجلس محافظة الزرقاء وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية وممثلي المجتمع المحلي.

وبين الفراية، أن مفهوم المواطنة يعنى ببناء دولة حداثية منتجة قادرة على مجابهة التحديات والمعيقات كافة، حيث أن كل من يحمل الرقم الوطني فهو مواطن أردني له من الحقوق وعليه من الواجبات تجاه الوطن، بصرف النظر عن الفترة الزمنية التي تواجد فيها في الأردن وحصل على الجنسية الأردنية.

وأوضح أن من أهم شروط المواطنة الحقة، أن يعتني المواطن بنفسه كشخص قادر على العطاء والبذل والقدرة على السعي والتطوير، ورعاية أسرته بجد واجتهاد وتربيتهم تربية قويمة تساهم مساهمة إيجابية في منعة المجتمع.

وأكد أن المواطنة الحقيقية تضع على عاتق المواطن القدرة على الإسهام بتطوير المجتمع المحيط، بدءا من الحي والمنطقة مرورا بالمدينة والمحافظة وصولا إلى كامل تراب الوطن، وأن يدرك أن دوره مهم بصرف النظر عن العائلة والعشيرة التي ينتمي إليها، إذ أن المواطن الفاعل هو الذي يضيف لعشيرته بأفعاله وسلوكياته وإيجابياته المشهود لها.

كما أكد الفراية أن الأردن لن يتهاون مع أي منشور يبث الكراهية أو يحرض على الفتنة والعنصرية أو المناطقية أو الإقليمية.

ونوه إلى أن الأردن دولة قوية وصلبة تعاملت مع العديد من الأزمات والتحديات التي تمكنت من تجاوزها بفضل حكمة جلالة الملك عبد الله الثاني ووعي الشعب الأردني.

واشتمل الاحتفال، على عرض فيديو توضيحي عن الجائزة وشروط التقدم إليها، وفيديو بمناسبة العيد الثالث والستين لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى جانب تقديم فقرة قراءات شعرية وطنية قدمها الشاعر عيد المساعيد، وفقرة فنية قدمتها فرقة المملكة للتراث الأردني.

وفي ختام الاحتفال، سلم الفراية الدروع التكريمية للفائزين، وهم التالية أسماؤهم: أميرة أبو كركي/ صحة الزرقاء، وعلاء الدين زهدي/ تربية الزرقاء الأولى، والمهندسة ولاء تيلخ/ بلدية الرصيفة، ونزيه مناصرة/ التنمية الاجتماعية بالرصيفة، وأحمد موسى/ الأحوال المدنية بالزرقاء، وسندس مرزوق/ مستشفى الأمير فيصل، وأحمد حياصات/ مالية الزرقاء، ومحمود عثمان/ بلدية الظليل، ومحمد الجغل/ بيئة الزرقاء.